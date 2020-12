Apple lancerà un nuovo prodotto l’8 dicembre, ma nessuno sa cos’è. Tutte le ipotesi

Verso la metà del mese scorso, su Twitter, il leaker “L0vetodream” ha suggerito che Apple avrebbe rilasciato una sorpresa per le vacanze natalizie, pensata appositamente per i mesi invernali. Qualche utente, per scherzare, ha commentato con “E’ un caricabatterie?”, per prendere in giro Apple che non ha voluto inserire alcuno strumento di ricarica nella confezione degli iPhone 12 (scelta che ha suscitato non poche polemiche, ndr).

No, non sembrano esserci caricabatterie nei piani di Apple. Tuttavia, potrebbero esserci alcuni nuovi prodotti che la società di Cupertino potrebbe annunciare a breve, almeno stando a quanto rivelato dal sito MacRumors. Il portale, infatti, riferisce di aver ottenuto da una fonte affidabile un documento interno di AppleCare dove si dice ai fornitori di servizi Apple, inclusi i tecnici, di essere “pronti per un cambiamento” che avrà luogo l’8 dicembre.

Per farla breve, sta per arrivare un nuovo prodotto della “Mela morsicata”. Prima della presentazione degli iPhone 12 avvenuta il 13 ottobre, Apple ha inviato un memo molto simile ai tecnici dicendo loro di prepararsi per le modifiche relative ad AppleCare, indicando proprio quella data.

Quindi di cosa potrebbe trattarsi? Considerando che il documento menziona come orario le 8:30 del mattino, possiamo già escludere che si tratti di un dispositivo troppo importante: l’orario è davvero fuori luogo. Basse le probabilità che si tratti di un Apple Glass, e anche l’ipotesi di un iPhone pieghevole non sembra avere forza. E anche se l’8 dicembre venissero ufficializzati iOS 14.3 e il nuovo servizio Apple Fitness +, nessuno dei due avrebbe alcun rapporto con AppleCare; quest’ultimo, dopotutto, fornisce un’assicurazione sui dispositivi Apple.

Potremmo vedere l’accessorio Apple Tag di tracciamento degli articoli, ma non ci sarebbe comunque alcun nesso con l’inverno. Ecco perchè buona parte degli esperti del settore ritiene probabile che il prodotto in questione siano le cuffie AirPods Studio over-ear con cancellazione attiva del rumore, che risulterebbero molto utili d’inverno perchè “coprono le orecchie”. Sarà davvero così?

Fonte Phone Arena