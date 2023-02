Apple lancerà nel 2024 i suoi Watch con display più grandi

Stando agli ultimi rumors sembra proprio che Apple abbia intenzione di rilasciare i cosiddetti "Apple Watch Series X" e i modelli Apple Watch SE di terza generazione con display più grandi nel 2024.

L'indiscrezione emerge dalla ricerca effettuata la scorsa settimana da David Hsieh, analista della società di ricerca tecnologica Omdia. Nella sua nota di ricerca, infatti, Hsieh ha affermato che la Serie X avrà opzioni di dimensioni del display da 1,89 pollici e 2,04 pollici, che sarebbero dal 5% al 10% più grandi dell'Apple Watch Series 8 a seconda delle dimensioni della custodia. Queste misurazioni si applicano al pannello del display rettangolare, ma poiché l'Apple Watch ha cornici arrotondate l'area visibile effettiva sarà inferiore.

"Apple Watch Series X" si presenterebbe quindi come un marchio simile a quello dell'iPhone X, anche se il nome non è stato ancora confermato. È probabile che Hsieh utilizzi il nome "Serie X" come 'promemoria', tenendo conto che il modello dovrebbe essere l'Apple Watch di decima generazione. L'Apple Watch originale, come ricorderanno di certo i fan della Mela, è stato introdotto nel settembre 2014 e rilasciato nell'aprile 2015.

Per quanto riguarda l'Apple Watch SE di terza generazione, Hsieh si aspetta che il dispositivo abbia le stesse dimensioni del display dell'Apple Watch Series 8. Se il nuovo Apple Watch SE adottasse le stesse cornici più sottili dell'Apple Watch Series 8, avremmo le dimensioni della cassa da 41 mm e 45 mm, rispetto ai 40 mm e 44 mm dell'attuale Apple Watch SE. Molto probabilmente, sempre stando ai rumors, l'Apple Watch Series 9 di quest'anno manterrà le stesse dimensioni del display del predecessore realizzato dalla Mela.

In linea con quanto affermato dagli analisti Ross Young e Jeff Pu, David Hsieh ritiene che l'Apple Watch Ultra di prossima generazione presenterà un display più grande da 2,13 pollici se misurato in modalità rettangolare: il display dell'attuale Apple Watch Ultra misura 1,99 pollici in modo rettangolare.