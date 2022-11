Apple lancerà iOS 16.2 a metà dicembre: in arrivo molte novità

iOS 16.2, il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo iOS 16, dovrebbe essere lanciato a metà dicembre insieme a iPadOS 16.2. E' quanto riportato nelle scorse ore dall'affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nella sua newsletter Power on.

La prima versione beta di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 è stata rilasciata per sviluppatori e beta tester pubblici la scorsa settimana, pertanto è ancora presto per delineare quelle che saranno tutte le nuove funzionalità e le modifiche apportate da Apple con questi nuovi aggiornamenti. Tuttavia, il sito MacRumors ha indicato quelle che dovrebbero essere le novità più interessanti.

Per cominciare, iOS 16.2 aggiungerà nuovamente l'integrazione delle Live Activities per determinati giochi sportivi per l'app TV integrata su iPhone. Gli utenti potranno monitorare i giochi in tempo reale utilizzando le Live Activities sulla schermata di blocco o tramite la Dynamic Island dell'iPhone 14 Pro.

Con iOS 16.2 verrà anche introdotta una nuova opzione del widget Sonno per consentire agli utenti di aggiungere la propria schermata di blocco. Sono disponibili tre opzioni del widget: una di queste mostra la quantità di tempo trascorsa a letto, mentre un'altra mostra un grafico a barre che rappresenta la qualità del sonno. Infine, il widget più grande mostra il tempo trascorso a letto insieme a una rappresentazione visiva.

iOS 16.2 porterà anche l'app Freeform, già annunciata al WWDC. Si tratta di una nuova applicazione della Mela che consente agli utenti di collaborare con amici e colleghi su un'unica lavagna con disegni, testo, video, immagini e molto altro. Freeform è ora disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici e dovrebbe essere lanciata insieme a iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1 a metà dicembre.

Infine, sempre MacRumors rivela che tramite iPadOS 16.2 verrà reintrodotto il supporto del display esterno per alcuni modelli di iPad. Prima del rilascio di iPadOS 16, la società del CEO Tim Cook aveva fatto sapere che avrebbe ritardato il supporto del display esterno per ‌iPad‌, provvedendo a reintrodurlo entro la fine dell'anno. Il supporto del display esterno con iPadOS 16.2 consentirà agli utenti di connettere il proprio ‌iPad‌ a un display esterno e utilizzare ‌Stage Manager‌, in modo tale da eseguire il multitasking con più finestre e app in esecuzione nello stesso momento.