Apple lancerà il nuovo iMac da 24 pollici nel 2024

Sono davvero tanti i fan di Apple che sperano in qualche altro lancio da parte del colosso di Cupertino. Il mese scorso sono arrivati sul mercato i tanto attesi iPhone 15 che stanno già riscuotendo un certo successo tra i fan della Mela (e non solo); in questi ultimi giorni si è però parlato molto della possibilità che Apple concluda l’anno in bellezza, magari presentando ufficialmente i nuovi iMac.

L’impressione è che però gli appassionati dei prodotti Apple dovranno attendere ancora un po’. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, la società del CEO Tim Cook rilascerà un nuovo iMac da 24 pollici solo nel 2024. La previsione di Kuo è in linea con quanto affermato in precedenza anche da Mark Gurman di Bloomberg: anche secondo il noto reporter, infatti, il nuovo ‌iMac‌ arriverà quasi certamente nel 2024.

Kuo non menziona quale chip verrà utilizzato per questo nuovo prodotto, anche se a detta di Gurman si tratterà del chip M3, probabilmente dotato di una GPU a 8 core e una GPU a 10 core. Inoltre, dato che il chip è costruito su un nuovo processo a 3 nanometri, sono previsti netti miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza.

L’attuale ‌iMac‌ da 24 pollici è uscito nel 2021 ed è dotato di un chip M1: i fan della Mela sperano che sia davvero la volta buona per l’aggiornamento di questo device.

Gurman sostiene da tempo che Apple non ha intenzione di introdurre una versione M2 di ‌iMac‌. La settimana scorsa era stato il sito giapponese Mac Otakara ad affermare che la Mela rilascerà un ‌iMac‌ da 24 pollici con chip ‌M2‌ e ‌M2‌ Pro nel prossimo futuro: tuttavia l’ipotesi non sembra avere riscontro.