Apple lancerà i chip modem 5G per iPhone nel 2025

I riflettori sono tutti puntati sull’evento Wonderlust del 12 settembre che vedrà protagonisti i nuovi iPhone 15. Tuttavia, quando mancano pochi giorni al grande appuntamento di Apple, sul web trapelano alcuni dettagli su ciò che ha in mente la Mela per gli iPhone del futuro.

Apple, infatti, prevede di utilizzare il proprio chip modem per iPhone a partire dal 2025, stando alle informazioni condivise nelle ultime ore dall’affidabilissimo analista Ming-Chi Kuo. In precedenza era stato proprio Kuo ad affermare che l’iPhone SE di quarta generazione sarebbe stato il primo dispositivo Apple con il modem 5G progettato su misura.

Lo scorso luglio era stato riferito che la produzione in serie dell’iPhone SE di quarta generazione sarebbe stata ritardata fino al 2025, pertanto c’è ancora la possibilità che possa essere proprio questo il primo dispositivo con il modem Apple.

Sempre stando alle recenti indiscrezioni, Apple ha pianificato il proprio modem da oltre cinque anni e ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel nel 2019. I modelli iPhone 15 e iPhone 16 dovrebbero mantenere i modem Qualcomm: il passaggio a un modem Apple potrebbe iniziare con i futuri modelli iPhone SE e con gli iPhone 17, sempre se non sorgeranno problemi in fase di sviluppo.

Al momento non è chiaro se un modem 5G progettato da Apple possa avere qualche vantaggio per il consumatore rispetto ai modem Qualcomm. Di certo questa mossa consentirebbe alla Mela di ridurre la sua dipendenza da Qualcomm, con cui in passato ci sono stati anche degli screzi. Nel 2017, infatti, Apple ha citato in giudizio Qualcomm per presunte pratiche anticoncorrenziali: le due società hanno poi risolto la causa nel 2019.