Apple annuncia l’A14 Bionic, che alimenterà l’iPhone 12 Pro Max. Ma i primi benchmark non convincono

Come previsto, Apple non ha presentato l’iPhone 12 durante l’evento Time Flies, ma ha annunciato l’A14 Bionic, il chip che alimenterà i telefoni in arrivo.

Il nuovo chip si basa sul processo a 5 nm realizzato dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e racchiude 11,8 miliardi di transistor per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica. Tanto per fare un confronto, l’A13 che si trova all’interno dell’iPhone 11 è un chip da 7 nm e contiene 8,5 miliardi di transistor.

Apple afferma che l’A14 garantisce un 40% di velocità in più rispetto all’A12 (l’A13 migliorava del 20%, ndr). TSMC aveva precedentemente rivelato che la sua tecnologia a 5 nm è quasi il 15% più veloce dell’attuale processo a 7 nm. Sulla base di ciò, possiamo supporre che l’A14 Bionic garantirà un aumento del 15% delle prestazioni, oltre ad un consumo di energia inferiore del 30% rispetto al predecessore.

Molto probabilmente vedremo l’A14 Bionic sull’iPhone 12 Pro Max, anche se i primi benchmark hanno lasciato un pò a desiderare. Rispetto all’iPhone 11 Pro Max, il nuovo telefono ha ottenuto punteggi migliori di circa il 9%, ma la distanza con i telefoni alimentati con il processore Snapdragon 865 Plus appare ancora piuttosto ampia.

Apple probabilmente annuncerà i nuovi modelli di iPhone verso la fine di questo mese o al massimo ai primi di ottobre, con le vendite dei modelli Pro che cominceranno quasi certamente a novembre.

Se davvero l’A14 Bionic non raggiunge le velocità del Qualcomm Snapdragon 865 Plus, l’imminente Snapdragon 875 potrebbe finire per avere un vantaggio sostanziale sull’ultimo chip di Apple, consentendo ai prossimi telefoni Android – come il Samsung Galaxy S21/S30, ndr – un vantaggio davvero considerevole rispetto all’iPhone 12.

Sempre restando in tema, è praticamente confermato che tutti i nuovi modelli di iPhone avranno un display a 60Hz. Il punteggio UX per l’A14 rimane invariato rispetto all’A13, il che significa che manterrà la stessa frequenza di aggiornamento.

Fonte PhoneArena