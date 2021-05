Apple, per Kuo il nuovo iPad mini arriverà “entro la fine dell’anno”

Lo scorso 20 aprile Apple ha tenuto un evento molto importante, dove sono stati presentati gli ultimi modelli di iPad Pro con i tanto attesi mini display a LED e il potente chip M1 che avevamo già avuto modo di testare sugli ultimi MacBook.

Una giornata decisamente soddisfacente per il gigante di Cupertino, anche se effettivamente mancava qualcosa. Assieme agli iPad più grandi e potenti, gli appassionati dei prodotti Apple speravano anche nel debutto del nuovo iPad mini, oppure di poterne “assaporare” qualche primo dettaglio concreto. Invece, nell’evento del 20 aprile non c’è stato alcun riferimento a questo device. Vuol dire che questo prodotto non arriverà? Tutt’altro.

Grazie all’affidabilissimo analista Ming-Chi Kuo, sempre molto informato su tutto ciò che bolle nel pentolone di Apple, veniamo infatti a sapere che il presunto fornitore di display che dovrebbe realizzare il primo iPhone pieghevole di Apple (di cui abbiamo parlato ieri, ndr) “trarrebbe vantaggio dal rilascio del nuovo iPad mini”. Per farla breve, il nuovo iPad mini potrebbe rappresentare un vero e proprio banco di prova per testare il rapporto di Apple con il presunto fornitore, che è nientemeno che Samsung.

Nella giornata di lunedì, Kuo ha inviato una nota agli investitori dove affermava che Apple produrrà e spedirà 15-20 milioni di iPhone pieghevoli nel 2023 e che il display dell’iPhone pieghevole sarà effettivamente realizzato da Samsung.

Ora, come riportato dal sito 9to5Mac, lo stesso report include anche un interessante suggerimento sull’iPad mini, che dovrebbe arrivare “nella seconda metà del 2021”. I dettagli su questo prodotto sono ancora molto scarsi, e i fan di Apple sperano che le specifiche di questo iPad mini siano ben diverse da quelle trapelate all’inizio dell’anno. Ci si aspetta che l’iPad mini – di cui si parla ormai da molto tempo – arrivi con un processore aggiornato, oltre a uno schermo leggermente migliore (anche se non potrà ovviamente essere il mini LED).

Fonte Phone Arena