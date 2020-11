Apple fornisce le istruzioni per correggere gli errori di reinstallazione di macOS sui Mac M1

Poco dopo il lancio dei nuovi Mac M1 di Apple sono comparse alcune problematiche che riguardano proprio i nuovi modelli rilasciati sul mercato dal colosso di Cupertino. In particolare, sembra che i tentativi di ripristinare e reinstallare macOS sui nuovi Mac M1 potrebbe causare un errore di installazione che renderebbe addirittura il Mac non funzionante.

“Si è verificato un errore durante la preparazione dell’aggiornamento. Impossibile personalizzare l’aggiornamento del software. Riprova”, si legge nel messaggio di errore che compare non appena si prova a ripristinare macOS.

Durante il fine settimana, Apple ha pubblicato istruzioni dettagliate per gli utenti che hanno riscontrato questo problema. In particolare, sembra che il problema sorga se si prova a ripristinare il Mac prima di eseguire l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.0.1. Nel caso gli utenti abbiano provveduto ad inizializzare il proprio Mac con il chip Apple M1 prima dell’aggiornamento a ‌macOS Big Sur‌ 11.0.1, potrebbero non essere in grado di reinstallare macOS da macOS Recovery.

Ci sono alcune soluzioni che consentirebbero di reinstallare macOS per poter utilizzare macOS Recovery. Il primo suggerimento di Apple è quello di creare un programma di installazione avviabile utilizzando un altro Mac. In alternativa, la società del CEO Tim Cook descrive un processo più tecnico in 17 passaggi utilizzando Terminale (l’applicazione sviluppata da Apple per il sistema operativo macOS, ndr) per ripristinare il proprio Mac M1 a uno stato funzionale.

Se nessuna di queste due soluzioni dovesse risultare efficace, Apple consiglia di contattare l’assistenza tecnica per provare a risolvere il problema. Gli utenti che vogliono capirci qualcosa in più possono provare a farlo seguendo la discussione sul forum di MacRumors, testata molto vicina alle vicende di casa Apple, dove si sta cercando di trovare soluzioni a questa criticità.

Fonte MacRumors