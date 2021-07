Apple, l’iPhone SE 2022 avrà il chip A15, un display LCD da 4,7” e il 5G

La prossima versione del telefono iPhone SE potrebbe arrivare nella prima metà del 2022. Stando a quanto emerso in un nuovo report pubblicato da Nikkei Asia, il modello avrà un design molto simile a quello dell’iPhone 8. I principali aggiornamenti del nuovo modello dovrebbero consistere nel chip A15 di Apple che vedremo già negli iPhone 13 (che verranno presentati quasi certamente a metà settembre), nonché il supporto 5G fornito dal chip modem X60 di Qualcomm.

Nella giornata di ieri, un articolo di DigiTimes affermava che l’iPhone SE in arrivo nel 2022 sarà alimentato con un chip A14 e non con l’A15 di cui parla Nikkei, ma la seconda ipotesi sembra trovare maggiore riscontro (almeno per il momento).

Il prossimo iPhone SE dovrebbe arrivare con un display LCD da 4,7 pollici, smentendo quindi le ipotesi di un LCD più grande o di un display OLED. Il report non specifica se il nuovo modello includerà un pulsante Home, anche se il design suggerisce che sarà incluso un pulsante Home Touch ID. Stando alle fonti, dovremmo vederlo sul mercato già nella prima metà del 2022.

Nel report di Nikkei vengono confermate anche altre recenti affermazioni, a cominciare dal fatto che tra gli iPhone del 2022 non sarà presente un modello “mini” da 5,4 pollici. Le vendite dell’iPhone 12 mini si sono rivelate deludenti e probabilmente la “Mela” non si aspetta chissà quale successo dall’iPhone 13 mini. Al suo posto, Apple starebbe pensando di lanciare un secondo modello da 6,7 ​​pollici.

“È praticamente deciso che non ci sarà un Mini il prossimo anno e che ci sarà invece una versione relativamente economica del più grande ‌iPhone‌ Pro Max. Tuttavia, i progetti per le specifiche dettagliate per i quattro nuovi modelli il prossimo anno non sono ancora definitivi”, ha detto a Nikkei Asia una delle fonti con conoscenza diretta della questione.

E’ sempre Nikkei ad affermare che la gamma di iPhone 13‌ in arrivo quest’anno dovrebbe iniziare la produzione di massa il mese prossimo, con Apple intenzionata a produrre fino a 95 milioni di unità entro la fine di gennaio. Complessivamente, si prevede che Apple produrrà 230 milioni di iPhone nel 2021, con un aumento dell’11% rispetto al 2020.

Fonte Phone Arena