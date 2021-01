Apple potrebbe lanciare l’iPhone SE 2021 ad aprile (e anche gli AirPods Pro 2)

Se vi state chiedendo se ci sarà un successore dell’iPhone SE 2020 in questo 2021 troverete certamente molto interessante quanto svelato dal blog giapponese MacOtakara, che conferma la “release” del nuovo prodotto nell’aprile 2021, esattamente un anno dopo il lancio del suo predecessore.

Si tratta però di un’indiscrezione che “cozza” con la previsione fatta dall’analista Ming-Chi Kuo, che aveva ritenuto fortemente improbabile un’evoluzione dell’iPhone SE 2020 entro la prima metà di quest’anno.

Al contrario, alcuni analisti avevano affermato in precedenza che Apple avrebbe lanciato un nuovo iPhone nel febbraio 2021. Dopo un periodo di “silenzio”, quella voce è tornata a circolare sul web e l’eventuale lancio di un nuovo telefono del gigante di Cupertino nella prima metà del 2021 non è più un’ipotesi così remota. Resta soltanto da capire se si tratterà di un altro membro della famiglia iPhone 12 o se invece il nuovo device è l’iPhone SE 2021.

Stando a quanto emerso nel report del blog nipponico, l’iPhone SE 2021 sarà accompagnato dagli AirPods Pro 2. Il portale non ha condiviso alcun dettaglio su nessuno dei due prodotti, salvo il presunto cambiamento nelle dimensioni della custodia di ricarica. Quella attuale è larga 60,6 mm, profonda 21,7 mm e alta 45,2 mm, mentre la nuova custodia dovrebbe avere lo stesso spessore a 21 mm, ma con una larghezza più ridotta (54 mm).

Gli AirPods Pro sono stati annunciati nell’ottobre 2019 e verso la fine del 2020 era trapelato online un probabile lancio delle nuove cuffie entro la seconda metà del 2021. Secondo Bloomberg, la società del CEO Tim Cook starebbe ragionando su alcune modifiche in termini di design, perché gli auricolari più piccoli non sembrano in grado di accogliere tutti i componenti richiesti.

MacOtakara di solito è un blog abbastanza affidabile: basti pensare che di recente è stato pubblicato sul sito anche un report piuttosto interessante sull’iPhone 13, che rivela come Apple stia lavorando ad alcuni aggiornamenti della fotocamera per i nuovi melafonini.

