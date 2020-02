Apple, iPhone SE 2 o iPhone 9 potrebbe uscire il 31 marzo

Diversi rapporti già condivisi a fine 2019 avevano suggerito che Apple lancerà diversi nuovi iPhone quest’anno. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, noto esperto dell’azienda di Cupertino, il 2020 vedrà la presenza di cinque nuovi modelli di iPhone. Questi saranno: un iPhone SE (o iPhone 9) e quattro modelli di iPhone 12.

Già vi avevamo parlato di come Apple fosse intenzionata a lanciare un iPhone a basso costo nel 2020, prima del suo importante evento WWDC 2020. Tuttavia, i dettagli esatti su quale modello di smartphone e altre informazioni non sono mai stati confermati. Diverse voci in circolazione hanno sempre suggerito che il modello economico potrebbe essere l’iPhone SE 2, noto anche come iPhone 9.

iPhone SE 2 o iPhone 9

Anche se nulla è confermato in via ufficiale, il gigante con sede a Cupertino starebbe pensando di lanciare l‘iPhone SE 2 durante un evento del 31 marzo 2020. Questa ipotesi sembra davvero plausibile dato che già precedenti indiscrezioni avevano suggerito che Apple avrebbe presentato un modello di iPhone a basso costo durante il primo trimestre dell’anno per poi presentare i modelli di punta, come l‘iPhone 12, dopo l’estate.

A pensarci bene, Apple aveva lanciato il primo modello di iPhone SE proprio a fine marzo 2016, sembra quindi probabile che anche questa volta segua queste tempistiche.

Questo sembra pensato per lasciare al nuovo modello di iPhone il giusto spazio sul mercato senza che iPhone SE 2 sia offuscato dai più importanti modelli di punta.

Inoltre, altre indiscrezioni affermano che il prossimo iPhone presentato a fine marzo sarà in vendita già dal 3 aprile 2020. Di questo dispositivo sappiamo che monterà un SoC A13 proprietario dell’azienda, lo stesso che anche alimenta la serie iPhone 11.

Qualche settimana fa vi avevamo già mostrato dei render trapelati su Twitter che ci davano un’idea abbastanza precisa del prossimo iPhone di fascia più bassa. Le indiscrezioni provenivano dal profilo Twitter Onleaks (noto anche come Steve H.McFly) e mostravano il design completo del dispositivo dalla parte anteriore a quella posteriore. Secondo queste indiscrezioni si prevede che il nuovo dispositivo sarà più simile all’iPhone 8.

Fonte gizmochina