Apple lavora ad un iPhone pieghevole “simile al Galaxy Z Flip” (ma non lo vedremo presto)

Il 2020 è stato un anno “disgraziato” praticamente in tutti i settori produttivi, martoriati dalle conseguenze economiche determinate dalla pandemia di coronavirus. Tuttavia, in campo tecnologico abbiamo assistito all’introduzione di alcune novità molto interessanti, come ad esempio la diffusione degli smartphone pieghevoli che stanno trovando sempre più consenso anche tra gli utenti.

Alcuni famosi produttori Android, come ad esempio Samsung e Motorola, sono in prima linea da tempo nella produzione di “foldable”, e c’è da credere che in questo 2021 verranno rilasciati modelli ancora più prestanti (si spera ad un prezzo un pò più basso). Anche altri marchi, come Xiaomi, hanno intenzione di dire la loro.

Ma la notizia dell’ultim’ora è che anche Apple ha iniziato a lavorare su un prodotto pieghevole. Il colosso di Cupertino starebbe realizzando un iPhone pieghevole, che secondo Bloomberg sarebbe “in fase di sviluppo”. L’autorevolissima testata riferisce che Apple ha sviluppato prototipi di display pieghevoli per scopi di test interni: per ora i test non si sono estesi oltre gli schermi, pertanto non ci sono ancora prototipi di iPhone pieghevoli.

Ma quando sarà possibile vedere questo iPhone pieghevole sul mercato? Chiaramente siamo ancora molto lontani da un’eventuale commercializzazione, ma nel frattempo sul web qualcosa su questo interessante prodotto comincia a trapelare. Ad esempio, pare che Apple sia intenzionata a lavorare su un iPhone pieghevole che abbia diverse caratteristiche simili al Galaxy Z Flip.

In più, uno dei display proposti nei test si apre in un iPhone che ha all’incirca le stesse dimensioni dell’iPhone 12 Pro Max da 6,7 ​​pollici. La cerniera inclusa è per lo più invisibile, come nel caso dei telefoni pieghevoli di Samsung che sono già presenti in commercio. Ma non è tutto, perchè negli ultimi mesi sono circolate più voci riguardanti un iPhone pieghevole simile a Surface Duo, con display separati e una cerniera visibile: tuttavia, nel report di Bloomberg questa idea non viene menzionata.

Indipendentemente dal percorso che Apple sceglierà di intraprendere, ad oggi sembra piuttosto difficile immaginare il lancio di un iPhone pieghevole già in questo 2021. Ma mai dire mai.

Fonte Phone Arena