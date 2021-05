Apple potrebbe lanciare un iPhone pieghevole da 8 pollici entro il 2023

Apple sarebbe al lavoro per lanciare un iPhone pieghevole con un display OLED flessibile QHD + da 8 pollici entro il 2023. E’ quanto riferito dall’ormai famoso analista Ming-Chi Kuo – molto informato sulle vicende di Apple – in una nota agli investitori riportata da MacRumors.

“Sulla base del nostro ultimo sondaggio di settore, prevediamo che Apple lancerà probabilmente un iPhone‌ pieghevole con un display OLED flessibile QHD + da 8 pollici nel 2023, con SDC come fornitore esclusivo di display e Samsung Foundry come fornitore esclusivo di DDI – afferma Kuo – Prevediamo inoltre che le spedizioni di iPhone pieghevoli raggiungeranno le 15-20 milioni di unità entro il 2023. Ci aspettiamo che l’iPhone pieghevole adotti la soluzione touch nanowire d’argento di TPK, dati i suoi numerosi vantaggi rispetto alla tecnologia Y-Octa di SDC “.

Kuo prevede che gli smartphone pieghevoli diventeranno un “must” per tutti i principali marchi di smartphone e che Apple riuscirà a proporre dispositivi di tendenza.

“Al momento, l’obiettivo degli smartphone pieghevoli è quello di riuscire ad integrare smartphone e tablet – spiega Kuo – Ma riteniamo che lo smartphone pieghevole sia solo una delle applicazioni del design pieghevole. Prevediamo che in futuro avremo dispositivi pieghevoli tra smartphone, tablet e laptop. Con i suoi ecosistemi cross-product e i vantaggi del design hardware, Apple sarà in prima linea nella nuova tendenza dei dispositivi pieghevoli”.

Kuo ritiene che il prossimo ‌iPhone‌ adotterà una soluzione touch in nanofili d’argento per il display del dispositivo, che creerà un “vantaggio competitivo a lungo termine” per Apple nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Questa tecnologia di visualizzazione sarà necessaria per i futuri dispositivi pieghevoli che supportano più di una singola piegatura.

“I futuri dispositivi pieghevoli richiederanno una tecnologia touch che supporti più pieghe (rispetto alla sola piega che riscontriamo negli attuali smartphone pieghevoli), un display arrotolabile, dimensioni medio-grandi e una lunga durata”, ha aggiunto l’analista, sottolineando come il colosso californiano stia già utilizzando nanofili d’argento per l’interfaccia touch dell’HomePod.

Già lo scorso mese di marzo, l’analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che Apple aveva in mente di lanciare un ‌iPhone pieghevole con un display da 7,5 a 8 pollici entro il 2023.

Fonte MacRumors