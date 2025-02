Apple iPhone 16e: Un nuovo design e batteria potente per un'esperienza allungata

La presentazione dell'Apple iPhone 16e ha attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e non solo. Con un nuovo design interno, il dispositivo è dotato di una batteria più capiente che promette un'autonomia senza precedenti per un modello con schermo da 6,1 pollici. Questo articolo esplorerà le specifiche chiave della batteria dell'iPhone 16e e i risultati dei test di durata, evidenziando come questa novità si confronti con altri modelli della linea iPhone 16.

Un battito di corsa: capacità della batteria dell'iPhone 16e

Apple, storicamente, non rivela al pubblico le capacità della batteria in mAh per i suoi iPhone, ma recenti verifiche hanno fornito dettagli preziosi. In un video di recensione del celebre Youtuber Dave Lee, viene menzionata una batteria da 3.961 mAh per l'iPhone 16e. Questo rappresenta un incremento di oltre il 10% rispetto alla batteria da 3.561 mAh presente nell'iPhone 16. Per mettere in prospettiva questi numeri, è interessante confrontare la capacità di batteria di tutti i modelli iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max : 4.685 mAh

: 4.685 mAh iPhone 16 Pro : 3.582 mAh

: 3.582 mAh iPhone 16 Plus : 4.674 mAh

: 4.674 mAh iPhone 16 : 3.561 mAh

: 3.561 mAh iPhone 16e: 3.961 mAh

La giustificazione di Apple per la durata della batteria più lunga di sempre in un iPhone da 6,1 pollici è attribuita al nuovo modem C1, più efficiente dal punto di vista energetico. Questa mossa non solo mira a migliorare le prestazioni del dispositivo, ma anche a garantire una fruizione più prolungata nel tempo.

Test di durata della batteria: un eccellente risultato per l'iPhone 16e

Nel suo test di autonomia, Lee ha messo alla prova la durata della batteria dell'iPhone 16e caricando continuamente il sito Reddit tramite Wi-Fi. Il risultato? L'iPhone 16e ha raggiunto un'incredibile durata di 12 ore e 54 minuti. A titolo di confronto, l'iPhone 16, nello stesso test, ha totalizzato 11 ore e 17 minuti, mettendo in luce il netto miglioramento dell'ultima versione.

Utilizzando un benchmark battery di Tom's Guide, il risultato medio ottenuto dall'iPhone 16e è stato di 12 ore e 41 minuti, solo un paio di minuti in meno rispetto ai 12 ore e 43 minuti registrati dall’iPhone 16. Tuttavia, i picchi massimi raggiunti sono 12 ore e 49 minuti per l'iPhone 16e e 13 ore e 19 minuti per l'iPhone 16, a dimostrazione della competitività tra i due.

Tom's Guide ha svolto un altro tipo di test, simulando normali sessioni di navigazione web fino a quando la batteria non si è esaurita, ottenendo risultati simili a quelli riscontrati con l'iPhone 16, confermando l'eccellente performance dell'iPhone 16e.

Esperienze real-world dell’iPhone 16e: autonomia e velocità di ricarica

Dopo sei giorni di utilizzo, Patrick Holland di CNET ha condiviso la sua esperienza con l'iPhone 16e, affermando di averlo ricaricato solo tre volte. Utilizzando un caricatore da 30 watt, il dispositivo è passato da 0 a 59% in soli 30 minuti, confermando l'efficienza nella ricarica rapida. Quanto alle prestazioni, Holland ha messo a dura prova la batteria con giochi intensivi e test delle fotocamere, osservando che l’iPhone 16e riesce a durare un'intera giornata senza necessità di ricarica, e per alcuni utenti, può arrivare a un giorno e mezzo a seconda dell'utilizzo.

In un test di streaming video condotto da CNET, l'iPhone 16e è rimasto a 100% dopo un'ora di visione, mentre sia l'iPhone 16 che l’iPhone 15 avevano già perso percentuali significative nel medesimo intervallo. Questo è solo un primo assaggio delle possibilità di durata della batteria che l'iPhone 16e ha da offrire; ulteriori test sono in programma per verificare ulteriormente le sue prestazioni.

Non resta che attendere il lancio ufficiale, previsto per venerdì, con Apple già aperta alle prenotazioni del nuovo iPhone 16e.