Apple iPhone 16: Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle novità e i modelli disponibili

La nuova serie iPhone 16 di Apple ha finalmente fatto il suo debutto, portando con sé l'attesa Apple Intelligence implementata in iOS 18.1. Tuttavia, per chi spera in un’esperienza rivoluzionaria, ci sono alcune delusioni all'orizzonte. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di iOS, come gli strumenti di scrittura e i riepiloghi email, risultano piuttosto standard e Siri, sebbene più elegante, rimane sostanzialmente la stessa di sempre. Nonostante le promesse ambiziose di Apple, l'effettiva implementazione delle novità sarà graduale e si estenderà fino al 2025.

Il valore complessivo dell'iPhone

Quando si parla di valore, non è detto che il modello più costoso sia il migliore per tutti. La chiave sta nel trovare un equilibrio: un dispositivo che soddisfi la maggior parte degli utenti a un prezzo ragionevole. A volte, la risposta può trovarsi nel modello dell'anno precedente. Per esempio, quando si valuta la durata della batteria, le prestazioni possono variare notevolmente tra i vari modelli. I consumatori cercano un iPhone che possa durare un'intera giornata, e le nostre raccomandazioni sono quelle che si allineano a questa aspettativa.

In fatto di schermi, le preferenze variano: c'è chi ama i modelli compatti e chi preferisce display ampi. La nostra filosofia di acquisto è chiara: se non sei affascinato da una nuova fotocamera o da piccole migliorìe nelle performance, non è necessario affrettarsi ad acquistare un iPhone 16.

Tuttavia, se possiedi un iPhone 11 o 12 e stai considerando un upgrade, la risposta è facilmente positiva. Ci sono vantaggi reali quest’anno, in particolare nei modelli base iPhone 16 e 16 Plus, che non devono neppure includere l'Apple Intelligence. E se le funzionalità di intelligenza artificiale si riveleranno speciali in futuro, sarai già pronto per questa evoluzione.

Migliore iPhone per la maggior parte delle persone

iPhone 16 - Prezzo: 799€

L’iPhone 16 rappresenta l'entry level nella nuova gamma di dispositivi Apple. Con uno schermo da 6.1 pollici e due fotocamere posteriori sistemate in un nuovo layout verticale, introduce anche un Action Button personalizzabile e un nuovo pulsante per il controllo della fotocamera. Supporta Apple Intelligence, la quale è in fase di implementazione nel 2024, con aggiornamenti previsti fino al 2025.

Il modello offre uno schermo OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556 x 1179 e un refresh rate di 60Hz. È alimentato dal processore A18 e le specifiche delle fotocamere includono un sensore principale da 48 megapixel, un ultrawide da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Questo iPhone ha ricevuto un significativo miglioramento hardware, avvicinandosi definitivamente ai modelli Pro. Con il nuovo Action Button e il Camera Control, la navigazione nelle app è diventata più intuitiva. Sotto il cofano, l'A18 rappresenta una generazione avanzata di chip, che si allinea a quello dei modelli Pro, promettendo aggiornamenti regolari e maggiore longevità del dispositivo.

iPhone 16 Pro: il top di gamma

iPhone 16 Pro - Prezzo: 999€

Il modello 16 Pro si distingue per un nuovo schermo OLED da 6.3 pollici con refresh rate di 120Hz, tutto alimentato dal chip A18 Pro. La sua configurazione prevede un sistema di fotocamere a tripla lente, tra cui un sensore ultrawide da 48MP e un teleobiettivo con zoom ottico 5x, una novità per questo modello che migliora notevolmente la versatilità delle riprese.

Il display è aumentato rispetto al 15 Pro, ed è caratterizzato da un Camera Control fisico, una novità che semplifica l’interazione con l’app fotocamera. Anche se non ci sono moti cambiamenti radicali rispetto al modello precedente, l'aggiunta di funzionalità come il teleobiettivo consente agli utenti di esplorare nuove possibilità fotografiche senza dover necessariamente scegliere il modello Pro Max.

Questo iPhone rappresenta quindi un'opzione allettante per chi cerca un dispositivo di alta gamma mantenendosi in dimensioni compatte.

iPhone 16 Plus: il miglior supporto per la batteria

iPhone 16 Plus - Prezzo: 899€

L’iPhone 16 Plus si presenta come il modello più grande della linea, con uno schermo imponente da 6.7 pollici e una batteria più capiente. Questo fattore si traduce in prestazioni durature, consentendo di arrivare tranquillamente a un secondo giorno di utilizzo.

La grandezza del display ha anche il vantaggio di rendere la visualizzazione più confortevole, rendendo questo modello ideale per chi ama schermi più ampi ma non vuole il peso del modello Pro Max. Questa combinazione di capacità della batteria e leggerezza lo rende un'opzione molto appetibile sul mercato.

Il miglior iPhone economico

iPhone 14 - Prezzo: 599€

Pur non essendo il modello più economico sul mercato, l’iPhone 14, recentemente ridotto di prezzo, è diventato un’offerta molto vantaggiosa. Con la sua dotazione di funzionamento e senza stravolgimenti rispetto al passato, continua a rappresentare una scelta solida per chi cerca un dispositivo affidabile.

Includendo la funzione di emergenza SOS via satellite, questo modello è certamente da considerare anche se la mancanza della Dynamic Island può risultare un limite. Tuttavia, essendo l’ultimo della sua generazione privo di tale caratteristica, rimane altamente raccomandato.

Ultime considerazioni sull’iPhone SE

iPhone SE - Prezzo: 430€

L’iPhone SE del 2022 è l’ultima incarnazione di un dispositivo entry-level, mantenendo un design compatto e il famoso pulsante Home per chi preferisce la navigazione tradizionale. Anche se il suo schermo da 4.7 pollici potrebbe sembrare un po’ ristretto, è una scelta valida per chi desidera un dispositivo maneggevole a un prezzo ridotto.

Sebbene sia dotato di un sistema camera più semplice e un display che risulta superato, continua a essere un'opzione da tenere in considerazione, specialmente per chi ricerca un iPhone a un costo contenuto.

Le nuove offerte Apple di questa generazione offrono una gamma diversificata di prodotti, permettendo agli utenti di trovare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.