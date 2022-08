Apple ha scelto, iPhone 14 ufficiali il 7 settembre: in vendita dal 16

Apple punta a tenere il suo primo evento autunnale mercoledì 7 settembre, riporta Mark Gurman di Bloomberg. Naturalmente l’evento non può che avere come protagonisti gli iPhone 14 (che arriveranno in quattro modelli), assieme agli Apple Watch Series 8.

Sarà quindi questa la data in cui verranno presentati ufficialmente i nuovi iPhone, che non dovrebbero presentare troppe modifiche rispetto ai predecessori. Tuttavia, i due modelli di iPhone 14 Pro includeranno una tecnologia della fotocamera aggiornata, la rimozione del notch a favore di una soluzione pillola + foro, un chip A16 e altro ancora.

Apple, come accennato, prevede di rilasciare un totale di quattro modelli di ‌iPhone 14: vedremo quindi un ‌iPhone 14‌ da 6,1 pollici, un ‌iPhone 14‌ Max da 6,7 ​​pollici, un ‌iPhone 14 Pro‌ da 6,1 pollici e un ‌iPhone 14 Pro‌ Max da 6,7 ​​pollici. Come sanno bene gli appassionati della Mela, non ci sarà un iPhone mini da 5,4 pollici: le scarse vendite di iPhone 12 e 13 mini hanno spinto la società del CEO Tim Cook ad accantonare questo modello.

Sono invece tre i modelli di Apple Watch in lavorazione, tra cui il nuovo ‌Apple Watch Series 8‌, un Apple Watch SE aggiornato e una nuovissima versione Pro di Apple Watch che dovrebbe presentare un corpo più grande, un design aggiornato e una struttura più robusta.

Come noto, il gigante di Cupertino è al lavoro anche su altri prodotti, tra cui un nuovo iPad a basso costo, alcuni modelli di iPad Pro aggiornati, un Mac Pro con chip Apple Silicon e altro ancora: tuttavia, questi dispositivi potrebbero essere protagonisti di un secondo evento, che Apple potrebbe tenere ad ottobre.

Ma quando vedremo gli iPhone 14 sul mercato? Mark Gurman afferma che Apple ha detto ad alcuni dipendenti di prepararsi per il rilascio di un nuovo prodotto nella giornata di venerdì 16 settembre: pertanto, i nuovi modelli iPhone e Apple Watch dovrebbero essere rilasciati sul mercato in quella data.