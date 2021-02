Apple, gli iPhone 13 utilizzeranno il modem Snapdragon X60 5G di Qualcomm

L’ultima rivelazione di DigiTimes afferma che la linea di iPhone 13 di prossima generazione di Apple utilizzerà il modem Snapdragon X60 5G di Qualcomm, mentre toccherà a Samsung gestire la produzione del chip.

Costruito su un processo a 5 nm, Snapdragon X60 riesce a garantire una maggiore efficienza energetica con dimensioni ridotte rispetto al modem Snapdragon X55 basato su 7 nm che abbiamo visto nei modelli di iPhone 12: una struttura che dovrebbe assicurare anche una maggiore durata della batteria. Con il modem X60, i modelli di iPhone 13 sarebbero anche in grado di aggregare i dati 5G da entrambe le bande mmWave e sub-6GHz in modo tale da ottenere una combinazione ottimale di copertura di rete ad alta velocità e bassa latenza.

La banda mmWave è un insieme di frequenze 5G che promette velocità ultraveloci a brevi distanze, risultando la soluzione ideale per le aree urbane ad alta densità. In confronto, il 5G sub-6GHz appare più lento, anche se i suoi segnali viaggiano più lontano e servono meglio le aree suburbane e rurali. Il supporto di mmWave sui modelli di iPhone 12 è limitato agli Stati Uniti, ma stando alle ultime voci la probabilità che i modelli di iPhone 13 supportino mmWave anche in altri Paesi non è affatto bassa.

Nel 2019, Apple e Qualcomm hanno risolto una controversa battaglia legale e hanno raggiunto un accordo relativo ad una fornitura di chipset pluriennale. Questa intesa ha di fatto aperto la strada al gigante di Cupertino, che può così utilizzare i modem 5G di Qualcomm. Snapdragon X65 è il primo modem e sistema di antenna 5G 10 Gigabit al mondo per smartphone, che dovrebbe teoricamente consentire una velocità dei dati fino a 10 gigabit al secondo, anche se le velocità di download “reali” saranno sicuramente inferiori. A partire dal 2023, Apple dovrebbe iniziare a utilizzare i propri modem 5G interni per i suoi futuri iPhone.

Fonte MacRumors