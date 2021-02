iPhone 13 (o iPhone 12s), nuove indiscrezioni: schermo “Always On”, astrofotografia e niente porte

Come saranno gli iPhone 13? Quali sono le novità su cui sta lavorando Apple per i suoi prossimi top di gamma? Negli ultimi giorni si è cominciato a parlare dei prossimi iPhone, che verranno lanciati dal gigante di Cupertino all’inizio del prossimo autunno, come tradizione (salvo cambi di programma dovuti alla pandemia, poco probabili).

Le ultime news sono state diffuse dagli informatori Max Weinbach e Jon Prosser (tramite EverythingApplePro). Weinbach afferma che i modelli di iPhone Pro 2021 presenteranno un dorso opaco morbido, leggermente più testurizzato, che risulterà più aderente garantendo al prodotto una migliore presa. I modelli di iPhone Pro 2021 potrebbero anche essere dotati di un display LTPO sempre attivo, che sarà dotato di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, simile al display ProMotion su iPad Pro. Questi schermi si aggiornano 120 volte al secondo fornendo agli utenti uno scorrimento e un’animazione dotati di grande fluidità. Apple Watch Series 6 utilizza lo stesso schermo LTPO per fornire agli utenti un display sempre attivo.

Secondo Weinbach, l’Always-On Display avrà una personalizzazione minima. “Il design attuale sembra fondamentalmente una schermata di blocco attenuata. L’orologio e la carica della batteria sono sempre visibili. Le notifiche sembrano visualizzabili utilizzando una barra e delle icone. Dopo la ricezione, la notifica si apre normalmente, tranne per il fatto che lo schermo non si illumina del tutto”.

Mentre l’esterno della serie Apple iPhone 13 avrà lo stesso aspetto della linea iPhone 12, l’interno dei nuovi prodotti Apple utilizzerà magneti più potenti per gli accessori MagSafe. Nel complesso, Weinbach concorda con le precedenti indiscrezioni che rivelavano la probabilità di un aumento di spessore di 0,26 mm per la prossima linea di iPhone 13.

Sempre secondo Weinbach, Apple potrebbe introdurre sugli iPhone 13 la stessa funzione di astrofotografia dei telefoni Pixel. Questa funzionalità consente agli utenti Pixel di scattare foto nitide del cielo anche a notte fonda, mostrando con estrema chiarezza dettagli come le stelle e la luna.

Restando sempre sulla fotocamera, Apple avrebbe aggiunto la possibilità di utilizzo della modalità Ritratto anche per i video. Dopo aver registrato il filmato, saremo in grado di modificare la profondità di campo in “post produzione”. Chiaramente questo aspetto richiede una potenza di elaborazione tutt’altro che banale, ed è proprio qui che entra in gioco il processore A15 Bionic da 5 nm.

La fotocamera ultra grandangolare viene potenziata con un obiettivo a sei elementi rispetto all’attuale obiettivo a cinque elementi. Quasi certamente l’obiettivo della fotocamera ultra-grandangolare non sarà all’altezza della qualità degli obiettivi delle altre due fotocamere: tuttavia, la fonte rivela che il divario dovrebbe essere ridotto. Inoltre, secondo un analista di Barclays, l’apertura della fotocamera Ultra-wide su tutta la linea dell’iPhone 13 migliorerà sensibilmente, passando da f / 2.4 a f / 1.8: in questo modo, le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione con la fotocamera Ultra-wide risulteranno più luminose. In più, l’analista di Barclays afferma che il teleobiettivo avrà un’apertura di f / 2.2 sia su iPhone 13 Pro che sull’iPhone 13 Pro Max.

Nel video pubblicato da EverythingApplePro emergano anche altre cose interessanti, inclusa la possibilità che Apple decida di chiamare la prossima serie di “melafonini” con il nome iPhone 12s e non iPhone 13: all’interno del colosso californiano si starebbe discutendo anche su questo fronte.

Viene anche preso in considerazione il ritorno del Touch ID, possibilmente attraverso un’implementazione in-display. Apple ha costruito prototipi di iPhone con questa funzione, e il video rivela che secondo il tipster di Twitter, Jon Prosser, ci sarebbe una probabilità del 70% che i modelli di iPhone 13 Pro arrivino sul mercato senza alcuna porta.

I quattro nuovi modelli di iPhone dovrebbero essere svelati il ​​prossimo mese di settembre.

