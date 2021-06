Apple potrebbe presentare gli iPhone 13 il 14 settembre

Quando arrivano gli iPhone 13? La domanda comincia a circolare insistentemente sul web, dato che ci si avvicina sempre più al periodo in cui di solito Apple presenta i suoi nuovi “melafonini”.

Già da diverso tempo si fa riferimento al mese di settembre, ed in particolare alla metà del mese. L’analista di Wedbush, Dan Ives, ha già rivelato molte delle nuove funzionalità previste per l’iPhone 13 e ora ha voluto fornire delle interessanti previsioni che riguardano proprio la probabile data di rilascio dell’iPhone 13, basandosi su alcuni controlli sulla catena di approvvigionamento.

Il report iniziale riferiva che l’iPhone 13 potrebbe avere un’opzione di archiviazione da 1 TB – un’indiscrezione che in realtà è stata smentita da un’altra fonte, ma Dan Ives continua a confermarla – e una fotocamera LiDAR per una reale diffusione della realtà aumentata. In più, i nuovi prodotti della “Mela” saranno caratterizzati da fotocamere innovative, display a 120 Hz e molto probabilmente anche da batterie più grandi. Tutte informazioni “gustose”, ovviamente, ma quando potremo avere tra le mani gli iPhone 13?

Secondo Dan Ives, gli iPhone 13 verranno presentati ufficialmente “nella terza settimana di settembre”, con possibile data calendarizzata per il 14 settembre. Per quanto riguarda il rilascio sul mercato, invece, bisognerà attendere una decina di giorni. I pre-ordini dovrebbero infatti cominciare il 17 settembre, pertanto è molto probabile che vedremo gli iPhone 13 in vendita a partire dal 24 settembre (Apple segue sempre lo schema martedì-venerdì-venerdì per gli iPhone).

Secondo le fonti della catena di approvvigionamento riprese dall’analista di Wedbush, Apple punta molto sull’iPhone 13. L’analista stima che gli ordini totali di iPhone per i quattro imminenti modelli di quest’anno si aggirino tra i 130 e i 150 milioni per la seconda metà dell’anno, con il quarto trimestre indicato come periodo dove avverrà la maggior parte delle spedizioni.

In più, sembra che gli ordini iniziali di iPhone 13 che Apple ha prenotato con i fornitori per i prossimi trimestri siano 20 milioni in più rispetto a quelli richiesti per l’iPhone 12: una dimostrazione ulteriore di come il team di Cupertino sia piuttosto ottimista riguardo agli aggiornamenti generazionali che introdurrà al suo nuovo modello di iPhone più popolare. Vedremo finalmente un iPhone con display a 120Hz? Probabilmente no, ma mai dire mai.

