Apple iPhone 12 produzione in ritardo di un mese, secondo il WSJ

Facendo eco a precedenti rapporti, il Wall Street Journal riporta oggi che Apple è in ritardo di circa un mese sulla produzione dei nuovi iPhone. Infatti, a causa degli impatti del coronavirus , molto probabilmente l‘iPhone 12 non sarà ufficializzato come solitamente accade a settembre. Il Wall Street Journal non è il primo a riportare ritardi nella produzione del nuovo iPhone. La scorsa settimana, anche l’analista di Apple Ming-Chi Kuo aveva affermato che l’iter di produzione di iPhone 12 è indietro di almeno un mese. Poiché gli ingegneri e i tecnici Apple non possono volare in Cina in questo momento, l’azienda ha deciso di intraprendere le procedure di verifica ingegneristica tramite riunioni che avvengono in remoto. Questa procedura, però, starebbe richiedendo tempi superiori rispetto ai normali.

La casa di Cupertino sta subendo dei ritardi nella produzione dei suoi iPhone di punta che sarebbero dovuti uscire nel mese di settembre. L’emergenza sanitaria portata dalla pandemia del coronavirus ha creato diversi problemi, prima alla rete di fornitura e di approvvigionamento in Cina, ora al processo di revisione. Il ritardo nella linea di produzione non significa necessariamente che anche la data di uscita del telefono verrà ritardata, ma ne è un buon indicatore. Secondo il Wall Street Journal è molto probabile che vedremo una ripetizione di quanto accaduto per l’iPhone X e l’iPhone XR che sono arrivati nel mercato nel mese di novembre. Ritardare la produzione e l’uscita dei dispositivi, secondo il WSJ, significa che le stime commerciali di Apple per la fine dell’anno saranno inferiori rispetto al previsto, perchè ulteriori possibili ordini saranno spostati nel 2021.

Quest’anno Apple lancerà quattro nuovi modelli di iPhone 12: un modello da 5,4 pollici, un modello da 6,7 ​​pollici e due modelli da 6,1 pollici. La caratteristica principale di iPhone 12 sarà un aggiornamento del design e l’aggiunta della rete cellulare 5G. Si ritiene che i nuovi telefoni avranno un design dal bordo piatto simile all‘iPad Pro 2020, riprendendo un po’ le forme viste anni fa con l’iPhone 5. La maggior parte delle indiscrezioni in circolazione ritiene che ogni nuovo modello di iPhone 12 supporterà il cellulare 5G. I modelli di fascia alta di iPhone 12, inoltre, includeranno anche il sensore scanner LiDAR visto per la prima volta sul nuovo iPad Pro, per migliorare le applicazioni di realtà aumentata. I nuovi telefoni, inoltre, saranno dotati del più recente processore A14 di Apple, realizzato da TSMC con un nuovo processo a 5 nanometri.

Fonte 9to5mac