Apple iPhone 12: ecco immagini e indiscrezioni sui nuovi iPhone 2020

Apple non ha esattamente fretta quando si tratta di riprogettare il design dei suoi prodotti. Una cosa è certa però: quando Apple modifica il design di uno dei suoi prodotti sembra sempre una cosa importante, che arriva dopo anni di studio e ricerca. Con l’introduzione dei nuovi modelli di iPhone 12, pare che Apple voglia portare diversi cambiamenti e riprendere un design simile a quello che aveva l’iPhone 4. Sulla base delle voci che sono in circolazione in questi giorni Phonearena ha creato alcuni render per illustrare come potrebbe essere il design del nuovo melafonino. Purtroppo però non è ancora certo se la casa di Cupertino riuscirà a ufficializzare questi modelli in autunno, come accade di solito, o se l’emergenza sanitaria in corso produrrà dei ritardi.

Apple iPhone 12: ecco come potrebbero essere

È ancora molto presto, quindi non possiamo promettere che gli iPhone 2020 saranno esattamente così, ma partendo da indiscrezioni e osservando come questo nuovo design si adatterebbe bene alle linee dei nuovi iPad e dei MacBook, c’è un’alta probabilità che questi concept siano davvero vicini alla realtà. Come già sappiamo i modelli di iPhone nel 2020 saranno quattro in totale: due iPhone 12, e due iPhone 12 Pro (con rispettive varianti Max). Il design introdotto da iPhone X dovrebbe scomparire, in favore di un’estetica più squadrata, in stile iPhone 4 e 5.

Secondo una recente voce, Apple potrebbe sperimentare un prototipo di iPhone che non ha notch, ma cornici più spesse. L’idea è che la società sarà in grado di miniaturizzare la fotocamera TrueDepth Face ID, l’auricolare e la fotocamera frontale in modo che possano adattarsi alla cornice superiore del telefono. Naturalmente, ciò comporterebbe cornici più spesse tutt’intorno, ma questo sarebbe un compromesso accettato di buon occhio da molti utenti. Secondo altre indiscrezioni, invece, Apple non è ancora pronta per un telefono notchless: l’iPhone 12 non sarà un telefono a schermo intero, ridurrà notevolmente le dimensioni della tacca ma non la eliminerà del tutto. Per il momento questa seconda ipotesi sembra andare per la maggiore.

Sembra ormai certo che iPhone 12 Pro e Pro Max saranno dotati di scanner LiDAR, un scanner che serve per misurare la profondità e non per scattare foto o video reali. I due telefoni di fascia più alta saranno dotati di quattro fotocamere posteriori con sensore LiDAR integrato, proprio come sui nuovi iPad. I due modelli di “base”, invece, pare che avranno solo due fotocamere e saranno senza sensore LiDAR.

Fonte Phonearena