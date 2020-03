Apple iPhone 12 5G: secondo Nikkei ritarderà il lancio di settembre

Si dice che Apple stia considerando di posporre l’introduzione nel mercato dei nuovi iPhone 12 5G. Il programma attuale, prevedeva per gli iPhone di ultima generazione generazione, noti come “iPhone 12” un annuncio ufficiale a settembre.

Ricordiamo che Apple ha già un anno di ritardo rispetto ai suoi due più grandi competitors, Samsung Electronics e Huawei, nell’introduzione di un telefono con connettività 5G. All’inizio dell’anno, l’azienda aveva fissato come obiettivo il rilascio di un iPhone 5G. Per questo aveva progettato quattro nuovi modelli di iPhone e aveva incaricato i fornitori di prepararsi a realizzare fino a 100 milioni di unità dei nuovi dispositivi per il 2020.

Apple iPhone 12 5G: posticipato lancio di settembre?

Dopo aver chiuso tutti i suoi punti vendita al mondo, ad eccezione della Cina e aver chiesto ai suoi lavoratori di aderire, per quanto possibile, allo smart working, Apple sta pensando al lancio dei suoi futuri dispositivi: nuovi iPhone 12 5G. L’azienda sta monitorando da vicino l’ epidemia negli Stati Uniti e in Europa, i suoi due mercati più grandi mercati, e sta valutando se sia necessario ritardare il lancio di qualche mese. Solo la scorsa settimana indiscrezioni annunciavano che, nonostante il coronavirus, Apple avrebbe rispettato le tempistiche di lancio.

Ora, secondo un rapporto di Nikkei, la casa di Cupertino sembra aver cambiato idea. Non preoccupano tanto i problemi di approvvigionamento, quanto che la domanda per un nuovo telefono di punta sarà debole poiché il coronavirus ha influito sulla fiducia e sulla spesa dei consumatori.

Le indiscrezioni anticipano quattro nuovi dispositivi per la serie iPhone 12. Si ritiene che Apple stia preparando un nuovo iPhone da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un nuovo modello da 6,7 ​​pollici. Tutti i nuovi iPhone sarebbero dotati di display OLED e supporterebbero la rete cellulare 5G. I due modelli di fascia alta avrebbero un sistema a tripla fotocamera e un sensore lidar, simile a quello che è stato introdotto nell’iPad Pro appena rilasciato. Difficoltà nella catena di approvvigionamento e debolezza della domanda dei clienti può portare Apple a posticipare il lancio del telefono “per mesi”, afferma il rapporto.

Fonte 9to5mac