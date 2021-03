Apple pronta a lanciare gli iPad Pro con mini-LED già ad aprile. Ci sarà anche il 5G?

Negli ultimi giorni è cominciata a circolare sul web la voce che indicava il mese di aprile come quello più probabile per il lancio della prossima serie di iPad Pro. Le indiscrezioni stanno proseguendo anche in questi giorni, con agenzie di stampa come Bloomberg e famosi tipster come Jon Prosser che rivelano l’esistenza di modelli da 11 pollici e 12,9 pollici, quest’ultimo con display mini-LED. Inoltre, i nuovi iPad Pro dovrebbero arrivare con un potente chipset M1 con ben 16 miliardi di transistor, lo stesso che abbiamo già visto su alcuni Mac.

Ieri mattina si è espresso sul tema anche il famosissimo analista di TF International, Ming-Chi Kuo, che ha confermato le tempistiche fornite dalle varie fonti nei giorni scorsi. Il colosso di Cupertino ha venduto molti iPad nel 2020, anche “grazie” alla pandemia di coronavirus (molti li usano per la didattica a distanza e per lo smart working): una tendenza che sembra confermarsi anche nel 2021, anche perchè l’iPad si presta perfettamente anche all’intrattenimento (film e serie tv in streaming, musica, ecc).

Secondo Kuo, Apple inizierà la produzione di massa di tablet iPad Pro con mini-LED nel periodo che va dalla metà alla fine di aprile. I pannelli mini-LED utilizzano migliaia di minuscole retroilluminazioni a LED. Kuo afferma che l’azienda del CEO Tim Cook si è impegnata a fondo (anche economicamente) per la nuova tecnologia di visualizzazione. L’analista si aspetta che Apple arrivi a spedire entro quest’anno 10 milioni di dispositivi con un display mini-LED, con una crescita progressiva che porterebbe ad un numero compreso tra 20 milioni e 30 milioni entro il 2022.

L’anno prossimo, sempre stando a quanto riportato dall’affidabilissimo analista, la linea iPad inizierà a dotarsi degli schermi OLED. Secondo quanto riferito, il prossimo iPad Air sarà il primo iPad con un pannello OLED.

Lo scorso ottobre, Apple ha presentato l’iPad Air di quarta generazione contenente lo stesso chip A14 Bionic che alimenta la serie iPhone 12 ufficializzata ad ottobre 2020. I “rumors” rivelano che il prossimo iPad Air (che sarà il modello di quinta generazione) dovrebbe arrivare con un display più grande dello schermo da 10,9 pollici che abbiamo avuto modo di vedere sul modello più recente. La domanda per l’iPad Air di quarta generazione è stata sempre molto alta fin dal momento del lancio, e l’aggiunta della connettività 5G ai tablet di Apple dovrebbe aumentare ancora la richiesta di questi prodotti. Al momento non è ancora chiaro se i nuovi modelli di iPad Pro supporteranno il 5G.

