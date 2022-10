Apple sta per annunciare i nuovi iPad Pro con chip M2

Ottime notizie per tutti i fan di Apple. Stando a quanto rivelato dal reporter di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima newsletter Power On, nel giro di qualche giorno la Mela annuncerà i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici.

I nuovi modelli da 11 pollici e 12,9 pollici – i cui rispettivi nomi in codice sono J617 e J620 – saranno il primo aggiornamento dell’iPad di fascia alta da aprile 2021, quando entrambi i modelli hanno ottenuto il chip M1. Stavolta i nuovi modelli di iPad Pro‌ dovrebbero ottenere il chip M2 di Apple, garantendo prestazioni più veloci e anche delle nuove capacità di ricarica.

Per quanto riguarda il design, i nuovi iPad assomiglieranno ai modelli attuali: non sono infatti previste modifiche significative. Le prime voci affermavano che il modello più piccolo, quello da 11 pollici, sarebbe stato caratterizzato da un display mini-LED, attualmente disponibile solo sul modello più grande da 12,9 pollici. Tuttavia sembra che non sia questa l’intenzione del colosso di Cupertino, come vedremo in seguito.

I nuovi modelli ‌iPad Pro‌ potrebbero anche presentare una sorta di modalità di ricarica MagSafe, come già trapelato in alcune indiscrezioni. I nuovi prodotti di Apple, inoltre, potrebbero essere dotati di funzionalità di ricarica wireless inversa, consentendo agli utenti di caricare il proprio iPhone o AirPod sul retro dell’‌iPad‌.

Sembra ormai quasi certo che la società del CEO Tim Cook non terrà alcun nuovo evento in ottobre. L’impressione è che la Mela lancerà i nuovi iPad e gli aggiornamenti della gamma Mac attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sul suo sito Web. Oltre ai nuovi modelli ‌iPad Pro‌, Apple dovrebbe rilasciare anche iPadOS 16 entro la fine del mese. Apple ha ritardato ‌iPadOS 16‌ fino alla fine dell’autunno per concedergli più tempo per perfezionare l’aggiornamento e lavorare su Stage Manager, un nuovo sistema multitasking e windowing per specifici modelli di ‌iPad‌.

iPad Pro da 11” senza mini-LED: la conferma anche da Ross Young

Anche secondo quanto affermato da un altro affidabilissimo informatore come Ross Young il prossimo iPad Pro da 11 pollici presenterà lo stesso display LED Liquid Retina che si trova nel modello attuale: ciò significa che il nuovo prodotto non potrà contare sulla tecnologia di display mini-LED che si trova invece nel modello da 12,9 pollici.

Rispondendo in un tweet, Young ha ribadito le voci precedenti secondo cui il prossimo iPad Pro da 11 pollici non otterrà la nuova tecnologia di visualizzazione mini-LED: per poter contare su un display più avanzato bisognerà necessariamente puntare sull’iPad Pro da 12,9 pollici.

Le prime voci suggerivano che Apple avrebbe ampliato il display mini-LED introdotto nell’‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici nell’aprile 2021 anche ai modelli da 11 pollici. Il display Liquid Retina XDR nell’‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici offre una gamma dinamica estrema all’‌iPad Pro‌, garantendo una “incredibile esperienza visiva” con dettagli più realistici e HDR.

Il display ‌iPad Pro‌ da 11 pollici è un display LED Liquid Retina che presenta molte caratteristiche del modello da 12,9 pollici ma perde l’estrema gamma dinamica e non dispone di maggiore luminosità e neri più scuri.

Fonte MacRumors