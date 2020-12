Apple lancerà l’iPad Pro 12,9” con display Mini-LED nel primo trimestre del 2021

L’iPad Pro da 12,9 pollici di Apple con display Mini-LED sarà lanciato nel primo trimestre del 2021, stando a quanto rivelato nelle scorse ore da DigiTimes. Il report afferma infatti che Apple avrebbe diversificato la sua catena di fornitura per display e touch panel, con il produttore cinese di display BOE che ha finalmente ottenuto l’approvazione per fornire pannelli OLED per iPhone, mentre GIS (General Interface Solution) andrà invece a fornire pannelli touch sia per l’iPhone che per il prossimo iPad Pro.

GIS ha approvato dei corposi investimenti proposti dalla sua controllata a Chengdu, in Cina, con 2,198 miliardi di dollari taiwanesi ad agosto e altri 1,421 miliardi di NT a novembre 2020: fondi che sono mirati proprio all’espansione della capacità di produzione di moduli touch integrati da utilizzare nei tablet. La filiale investirà altri 753 milioni di dollari taiwanesi per migliorare l’automazione della linea di produzione. La filiale attualmente produce moduli touch integrati per iPad e MacBook, come riportato dalle fonti.

Oltre agli iPhone, GIS produrrà moduli touch integrati per pannelli retroilluminati miniLED dell’‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici, che saranno lanciati nel primo trimestre del 2021.

Il fatto che Apple stia preparando un ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici con un display ‌Mini-LED‌ è cosa nota ormai da parecchio tempo. Il prodotto arriverà con una serie di miglioramenti rispetto agli attuali display dell’iPad, inclusi neri più scuri, più luminosi, colori più ricchi e un migliore contrasto. Utilizzando migliaia di singoli LED per illuminare il display, la tecnologia dovrebbe garantire molti dei vantaggi offerti dai display OLED andando inoltre ad eliminare tutti i punti deboli di questa tecnologia.

Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva anche indicato una possibile data di lancio per il ‌Mini-LED‌ ‌iPad Pro‌, ovvero la prima metà del 2021. Tuttavia, il report di DigiTimes indica invece che il debutto è previsto già nel primo trimestre del prossimo anno.

Fonte MacRumors