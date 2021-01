Apple lavora agli iPad Pro 2021, ecco i primi rendering: lancio già a marzo?

Lo scorso marzo Apple presentava il nuovo iPad Pro, un prodotto che ha riscosso un certo consenso tra gli utenti (e non poteva essere altrimenti). Da diversi mesi gli appassionati dei prodotti del colosso di Cupertino attendono che l’azienda del CEO Tim Cook fornisca qualche indicazione sul prossimo modello di iPad Pro.

Dando uno sguardo alle scadenze di lancio precedenti, si nota subito come Apple tenda a svelare i nuovi tablet a marchio Pro a distanza di circa 18 mesi. Se questa tempistica dovesse trovare conferma, l’iPad Pro di nuova generazione dovrebbe essere ufficializzato non prima di ottobre 2021.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sembra proprio che Apple abbia in mente alcuni cambiamenti per i suoi prossimi modelli di iPad. L’iPad Pro (2021), infatti, potrebbe arrivare già entro il mese di marzo, come emerso in una serie di rendering basati su CAD che ci aiutano anche a capire come sarà ogni modello.

L’iPad Pro (2021) avrà una somiglianza piuttosto marcata con l’iPad Pro (2020). I rendering CAD dell’iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, condivisi tramite Pigtou, confermano i piani di Apple di introdurre solo modifiche minime al design dei nuovi modelli e di concentrarsi invece sulle componenti interne. Il modulo della fotocamera di forma quadrata che ha debuttato sui tablet dello scorso anno continua ad essere presente sul retro, con la stessa disposizione dei sensori. Pertanto ci si può attendere una fotocamera principale, uno sparatutto ultra grandangolare e un sensore LiDAR, vedremo se con aggiornamenti di rilievo.

Il familiare design a tutto schermo di Apple appare chiaramente quando i tablet vengono capovolti. Un tratto estetico che abbiamo potuto apprezzare per la prima volta sulla serie iPad Pro (2018) e che vedremo praticamente confermato anche sui modelli 2021, nonostante nelle scorse settimane fossero trapelate sul web alcune voci che volevano Apple pronta a realizzare iPad Pro con cornici più sottili.

Inizialmente si diceva anche che l’iPad Pro da 11 pollici (2021) fosse leggermente più piccolo della sua controparte iPad Pro (2020), ma i rendering basati su CAD suggeriscono invece che non ci saranno differenze di dimensioni.

I nuovi iPad avranno il sistema Face ID e quattro altoparlanti. Inoltre, dovrebbe esserci anche un modello iPad Pro 5G da 12,9 pollici con supporto per reti Sub-6GHz e mmWave (che ovviamente costerà un pò di più, ndr). Il telaio in alluminio ospita anche l’area di ricarica magnetica Apple Pencil sul lato e una porta USB-C nella parte inferiore, che consente la ricarica del tablet stesso e il trasferimento dei dati. Sulla parte superiore del tablet spicca un pulsante di accensione, ma non è ancora chiaro se Apple abbia in programma di integrarvi Touch ID, come ha fatto con l’iPad Air 4. A completare il pacchetto esterno ci sono i pin magnetici di Apple per la Smart Keyboard.

Riprendendo quanto affermato all’inizio di questo articolo, la serie di iPad Pro 2021 dovrebbe fare il suo debutto ufficiale in un evento che Apple sembra intenzionata a calendarizzare per il prossimo mese di marzo. Un evento che vedrà come protagonisti i nuovi iPad, ma non solo: il colosso californiano potrebbe presentare ufficialmente anche un AirPods Pro di seconda generazione e forse anche un iPhone SE di terza generazione.

I tablet iPad Pro di nuova generazione di Apple dovrebbero essere forniti con il nuovissimo processore A14X Bionic, che dovrebbe riuscire a garantire un enorme aumento delle prestazioni rispetto al (pur ottimo) chipset A12Z Bionic che vediamo oggi su alcuni device. Come standard, i tablet dovrebbero essere forniti con connettività Wi-Fi.

Fonte Phone Arena