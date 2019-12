Apple iPad Pro 2020: ecco come saranno molto probabilmente

Apple ha rilasciato tre nuovi modelli di iPad quest’anno ma nessuno di questi apparteneva alla serie iPad Pro. Quindi i modelli iPad Pro da 12,9 pollici e iPad Pro da 11 pollici, rilasciati a novembre 2018, rimangono gli ultimi tablet della serie Pro di Apple.

Sembra però che Apple sia studiando due nuovi modelli di iPad Pro che saranno introdotti nel mercato entro il primo trimestre del 2020.

iPad Pro 2020

Le nuove notizie sui nuovi modelli iPad Pro 2020 provengono da Steve H.McFly, meglio conosciuto su Twitter come OnLeaks che ha pubblicato le prime informazioni riguardo i nuovi iPad Pro.

I rendering che si vedono su Twitter mostrano due varianti di iPad Pro 2020: iPad Pro da 12,9 pollici e iPad Pro da 11 pollici, sembra che i due nuovi dispositivi della serie Pro abbiano circa le stesse dimensioni dei modelli 2018.

Solo le dimensioni dell’iPad Pro11″ sono state condivise e potrebbero essere all’incirca 248 x 178,6 x 5,9 mm (7,8 mm inclusa la fotocamera posteriore). Lo spessore dei futuri dispositivi potrebbe essere un po’ di più rispetto ai precedenti modelli, in quanto Apple prevede di installare obiettivi con tripla fotocamera.

OnLeaks non è in grado di confermare quale materiale (alluminio o vetro) verrà utilizzato per questi nuovi modelli. Nelle immagini condivise si può notare che sono rappresentate entrambe le possibilità: il modello da 11 pollici si presenta in alluminio, mentre il modello da 12,9 pollici in vetro.

iPad Pro 2020: specifiche

Mentre gli iPad Pro 2018 hanno fotocamere posteriori singole, i futuri tablet Apple avranno triple fotocamere posteriori che condividono il design delle telecamere presenti su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Come per gli iPhone 11 Pro, la tripla fotocamera posteriore è composta da: un grandangolare, un teleobiettivo e una fotocamera ultra-grandangolo. Normalmente i tablet non vengono utilizzati per scattare foto o fare video (le loro dimensioni non rendono comodo l’utilizzo per questo genere di cose) quindi non c’è nessuna sicurezza che i nuovi iPad Pro 2020 saranno dotati di questo comparto fotografico.

Gli iPad Pro 2020 avranno almeno 4 GB di RAM e un chip Bionic A13X di fascia alta, una versione leggermente migliorata di quello che si trova già in tutti i telefoni iPhone 11.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione sappiamo che gli iPad Pro 2018 offrono da 64 GB a 1 TB di memoria interna speriamo che i nuovi modelli partano da almeno 128 GB di memoria.

Fonte Phonearena