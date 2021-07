Apple, l’iPad mini di sesta generazione avrà il chip A15

Come sarà l’iPad mini di sesta generazione? Hanno cominciato a chiederselo molti appassionati dei prodotti Apple, in particolare coloro che apprezzano i tablet realizzati dal gigante di Cupertino e non vedono l’ora di avere tra le mani nuovi modelli. Ebbene, stando ad un report appena pubblicato da 9to5Mac, l’iPad mini 6 sarà alimentato con un chip A15 e avrà anche uno Smart Connector.

La prossima generazione di ‌iPad mini‌, individuata con il nome in codice “J310”, sarà caratterizzata da una serie di aggiornamenti significativi, tra cui proprio il chip A15, che dovrebbe debuttare nella gamma di iPhone 13 che Apple dovrebbe lanciare a settembre (salvo ritardi o complicazioni derivata dalla pandemia di Covid-19).

L’A15 dovrebbe essere realizzato con lo stesso processo di fabbricazione a 5 nm del chip A14: stando alle voci, pare che Apple stia lavorando su una variante “A15X” ancora più potente, destinata ad altri modelli di iPad che verranno lanciati in un secondo momento.

Come precedentemente riportato dal leaker Jon Prosser, l’iPad mini‌ di sesta generazione avrà anche una porta USB-C al posto della porta Lightning presente sul modello attuale. Una scelta, quella di Apple, che permette al prodotto di “aprirsi” ad una gamma più ampia di periferiche e accessori, portandolo in linea con l’iPad Pro e iPad Air.

L’altro importante aggiornamento che caratterizzerà il nuovo iPad mini‌ è uno Smart Connector‌, come mostrato in precedenza sui rendering del dispositivo di Jon Prosser (probabilmente basati su immagini trapelate online). Stando al report, l’azienda del CEO Tim Cook sta pianificando di rilasciare gli accessori ‌Smart Connector‌ per il nuovo ‌iPad mini‌, sebbene non sia ancora chiaro quali saranno esattamente.

Anche Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato del nuovo iPad mini, affermando che il prodotto dovrebbe essere lanciato questo autunno. Quasi tutti i report sembrano concordare sul fatto che il dispositivo arriverà sul mercato con un display più grande (quasi certamente da 8,4 pollici) e con cornici più sottili.

Fonte MacRumors