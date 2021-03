Apple lancerà i primi iPad e MacBook con display OLED nel 2022

Nelle ultime settimane si è parlato più volte dell’intenzione di Apple di dotare gli iPad e i MacBook del futuro con display OLED. Un’ipotesi che potrebbe trovare conferma, anche se non in tempi brevissimi. Stando a quanto riportato da DigiTimes, infatti, Apple starebbe lavorando su nuovi modelli di notebook iPad e Mac con display OLED: i dispositivi potrebbero essere lanciati a partire dal 2022.

Stando a quanto emerge nel report di DigiTimes, il primo di questi dispositivi ad adottare un display OLED sarà probabilmente un ‌iPad‌ da 10,9 pollici, molto probabilmente una versione aggiornata dell’iPad Air. L’iPad aggiornato entrerà in produzione nel quarto trimestre di quest’anno con il lancio previsto per i primissimi mesi del 2022. Oltre all’iPad da 10,9 pollici, il colosso di Cupertino starebbe seriamente prendendo in considerazione l’utilizzo di display OLED anche per l’iPad Pro da 12,9 pollici e per il MacBook Pro da 16 pollici. Tuttavia, almeno stando a quanto riportato dalle fonti, l’azienda del CEO Tim Cook non avrebbe ancora presa nessuna decisione ufficiale.

Mentre le voci sugli schermi OLED per i portatili più grandi di Apple sono cominciate a trapelare sul web solo di recente, da diverso tempo si fa riferimento al fatto che la società californiana sia ormai pronta a passare ai display mini-LED sui suoi iPad e Mac. DigiTimes afferma che l’intenzione di Apple è quella di far coesistere le due tecnologie di visualizzazione, “ciascuna destinata a diversi gruppi di clienti”.

Diverse fonti, tra cui la stessa DigiTimes, hanno inoltre indicato che un ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici con un display mini-LED dovrebbe arrivare quasi sicuramente nella prima metà di quest’anno. Sempre DigiTimes afferma che i modelli di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici arriveranno invece nella seconda metà del 2021 e saranno dotati anche loro di tecnologia mini-LED.

Fonte MacRumors