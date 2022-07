Apple lavora agli iPad del futuro: TrueDepth, OLED e tanto altro

Apple sta lavorando ad una serie di aggiornamenti per la gamma di iPad che vedremo nei prossimi anni, tra cui un nuovo modello da 14,1 pollici e un modello da 11 pollici con display OLED, nonché l’introduzione della tecnologia della fotocamera sotto lo schermo e dei display pieghevoli.

Le novità, riportate dall’affidabile analista Ross Young nel corso dell’ultimo episodio di The MacRumors Show, ci permettono di avere un quadro più chiaro sui piani futuri di Apple per l’‌iPad‌. Tra i nuovi dettagli chiave c’è il fatto che Young non crede più che l’iPad da 14,1 pollici – che si dice sarà lanciato all’inizio del prossimo anno – sarà dotato della tecnologia mini-LED: per l’analista, infatti, il display rimarrà lo stesso LCD dell’attuale iPad Air.

Young crede inoltre che l’iPad Pro da 11 pollici rimarrà con la sua attuale tecnologia di visualizzazione nell’immediato futuro, dato che Apple non avrebbe intenzione di aggiornarlo a un display mini-LED o “Liquid Retina XDR” come l’‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici.

Pare invece che il colosso di Cupertino stia aspettando il passaggio ai display OLED, che dovrebbe verificarsi nel 2024 sia per l’‌iPad Pro‌ da 11 pollici che per quello da 12,9 pollici. Young ha poi affermato che Apple si aspetta che l’‌iPad Pro‌ OLED da 11 pollici abbia un riscontro sul mercato più elevato rispetto a quanto avvenuto con l’iPad Pro‌ OLED da 12,9 pollici durante l’anno di lancio.

L’analista suggerisce inoltre che la fotocamera TrueDepth sotto il display di Apple potrebbe arrivare sull’‌iPad‌ prima di sbarcare sull’iPhone, dato che la tecnologia è più facile da introdurre sotto un display più grande. La nuova funzionalità potrebbe essere ufficializzata già il prossimo anno.

In più, Young ha affermato che la ricerca di un volume sufficiente di vetro di copertura è stato un fattore che ha palesato l’incapacità di Apple di introdurre sul mercato un iPhone pieghevole, almeno fino ad oggi. Problemi che invece non dovrebbero presentarsi con un ‌iPad‌ pieghevole o un MacBook pieghevole, che potrebbero arrivare prima di un ‌iPhone‌ pieghevole.

Fonte MacRumors