Apple, il nuovo iPad Air è ormai imminente. I materiali per il marketing sono già nei negozi

Il mese scorso Apple ha presentato un iPad Air ridisegnato con cornici più sottili, e le voci sostenevano che il colosso di Cupertino avrebbe reso disponibile questo nuovo prodotto entro il mese di ottobre. Ormai siamo nel mese indicato, e gli esperti del settore sostengono che il lancio di questo nuovo ‌iPad‌ Air potrebbe essere ormai imminente.

Stando al tweet pubblicato mercoledì scorso dal reporter di Bloomberg Mark Gurman, solitamente ben informato sulle vicende della Mela, “i materiali di marketing di Apple per il nuovo ‌iPad‌ Air stanno iniziando ad arrivare nei negozi al dettaglio, suggerendo un lancio a brevissimo”.

Il nuovo ‌iPad‌ Air è il primo dispositivo Apple con Touch ID integrato nel pulsante di accensione: un dettaglio che ha permesso ad Apple di aggiungere un display Liquid Retina da 10,9 pollici completamente laminato con True Tone, supporto per l’ampio colore P3 e rivestimento antiriflesso.

È anche la prima volta che Apple presenta un nuovo chip della serie AXX in un ‌iPad‌, anticipando il lancio su iPhone. Il nuovo ‌iPad‌ Air è alimentato dal nuovo chip A14 Bionic a sei core a 5 nm per prestazioni fino al 40% più veloci e anche una grafica fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente. È lo stesso chip che dovrebbe essere utilizzato per i modelli iPhone 12 e ‌iPhone 12‌ Pro, che saranno annunciati quasi certamente entro questo mese.

‌IPad‌ Air di Apple è anche il primo ‌iPad‌ a offrire opzioni di colore molto simili a quelle degli ‌iPhone‌. IPad‌ Air è infatti disponibile in argento, grigio siderale, oro rosa, verde e azzurro. Come l’iPad Pro, il nuovo ‌iPad‌ Air dispone di una porta USB-C invece di un connettore Lightning, e allo stesso modo presenta una fotocamera posteriore da 12 megapixel per foto ad alta risoluzione e registrazione video 4K.

Il nuovo ‌iPad‌ Air sarà disponibile su Apple.com e sull’app Apple Store in 30 Paesi al momento del lancio. I modelli Wi-Fi avranno un costo iniziale di 599 dollari (510 euro), mentre i modelli Cellular costeranno 729 dollari (620 euro).

