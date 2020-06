Apple iPad Air 4: avrà display da 11 pollici e porta USB di tipo C

Con il passare degli anni, Apple ha aumentato sempre più le dimensioni dei display dei suoi iPad. L‘iPad Air 3 (2019) sfoggiava un display da 10,5 pollici, ma indiscrezioni in circolazione sembrano rivelare che la quarta generazione del tablet (l’iPad Air 4) sfoggerà uno schermo da 11 pollici simile all’iPad Pro di fascia alta.

Apple iPad Air 4: display da 11 pollici

Secondo un recente rapporto, i fornitori cinesi di Apple hanno dichiarato che il corpo dell’iPad Air 4 avrà un design simile a quello dell’attuale iPad Pro da 11 pollici. Questo potrebbe significare che anziché aumentare le dimensioni del tablet, l’azienda di Cupertino potrebbe decidere di restringere le cornici del dispositivo e introdurre la funzionalità Face ID. Sfortunatamente, questo non è ancora confermato ufficialmente e anche le dimensioni esatte del dispositivo sono sconosciute.

Inoltre, il rapporto afferma che iPad Air 4 sostituirà la porta Lightning proprietaria a favore della porta USB di tipo C. Questo cambiamento interesserà anche l’ultima generazione di iPad Mini, che avrà dimensioni del display aumentate da 7,9 pollici a 8,5 pollici. Tuttavia questa indiscrezione in merito al Lightning ci sembra molto strana dato che Apple non sembra propensa ad adottare porte USB di tipo C nei suoi dispositivi. Come abbiamo già comunicato il prossimo iPhone 12 avrà ancora la porta Lightning mentre l‘iPhone 13 che uscirà nel 2021 sarà, molto probabilmente, il primo iPhone senza porte.

Sembra che i prossimi modelli iPad Air e iPad Mini saranno dotati di chipset A13 di Apple. Per quanto riguarda il prossimo iPad Pro di fascia alta, invece, pare sarà dotato del chipset A14X e supporterà connettività alla rete 5G e alla nuova tecnologia di visualizzazione mini LED.

Fonte gizmochina