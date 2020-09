Apple presenta iPad 8th Gen e iPad Air 2020: tutte le caratteristiche dei due nuovi iPad

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha dato il via ieri alla conferenza stampa virtuale da Apple Park, la sede dell’azienda in California. E’ cominciato in questo modo il classico evento annuale del gigante di Cupertino, quest’anno in una forma un pò diversa a cause delle regole anti-Covid.

I protagonisti dell’evento sono stati gli Apple Watch Series 6 e gli Apple Watch SE, ma grande attenzione è stata riservata anche agli iPad di ottava generazione e agli iPad Air (2020). Partendo proprio dall’iPad 8th Gen, possiamo considerarlo un notevole aggiornamento rispetto ai predecessori, specialmente dal punto di vista dell’hardware.

Il nuovo iPad di Apple si presenta con un design caratterizzato da bordi piatti che gli consentono di supportare la Apple Pencil di seconda generazione. Questo iPad ha una singola fotocamera posteriore e un display Liquid Retina da 10,9 pollici. Una caratteristica importante è certamente l’integrazione del sensore di impronte digitali Touch ID nel pulsante di accensione su iPad Air (2020). Il prezzo dell’iPad 8th Gen è di 329 dollari negli Stati Uniti, circa 278 euro al cambio.

L’iPad Air (2020) è alimentato con il nuovo chip A14 Bionic, che dovremmo ritrovare anche negli iPhone 12. Apple afferma che l’A14 si basa sulla tecnologia di processo a 5 nm, una novità assoluta nel settore secondo l’azienda californiana. Stando a quanto garantito da Apple, l’iPad Air (2020) sarebbe in grado di offrire prestazioni della CPU migliori del 40% e prestazioni grafiche migliori del 30% rispetto all’iPad Air (2019).

L’iPad Air (2020) è dotato anche di altre funzionalità, come ad esempio il supporto per Magic Keyboard, USB-C, ma anche migliori prestazioni della fotocamera e prestazioni LTE più veloci. Il prezzo di iPad Air (2020) parte da 599 dollari, pari a circa 505 euro. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie su prezzi e disponibilità nei mercati europei.

Fonte Gadgets360