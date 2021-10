Apple rilascia iOS 15.0.2 e consiglia di installarlo subito: ecco perché

Apple consiglia sempre ai possessori di iPhone, iPad e Apple Watch di procedere subito all’aggiornamento dei propri dispositivi non appena vengono rilasciati i nuovi update. Sebbene si tratti di una prassi, mai come stavolta la “Mela” spinge su questo aspetto, data la presenza di numerosi bug.

Proprio ieri, infatti, Apple ha rilasciato iOS 15.0.2, iPadOS 15.0.2 e watchOS 8.0.1. L’aggiornamento per iPhone e iPad risolve un paio di bug relativi all’app Dov’è, tra cui anche un’importante correzione ad un difetto che secondo Apple sarebbe già sotto attacco da parte degli hacker.

Scoperto da un ricercatore anonimo, CVE-2021-30883 “potrebbe essere in grado di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato”. Come riportato anche da Phone Arena, CVE-2021-30883 potrebbe consentire a un utente malintenzionato di sfruttare IOMobileFrameBuffer ed “eseguire codice arbitrario con privilegi kernel” e prendere il controllo del dispositivo.

Oltre a ciò, iOS 15.0.2. va a risolvere anche altre problematiche che erano insorte negli ultimi tempi. Ad esempio, alcuni utenti avevano provveduto a segnalare che le foto salvate nella raccolta da Messaggi potrebbero essere eliminate dopo aver rimosso il thread o il messaggio associato. Inoltre, AirTag potrebbe non apparire nella scheda Trova i miei articoli e CarPlay potrebbe non riuscire ad aprire le app audio o disconnettersi durante la riproduzione. Tutte criticità che il nuovo aggiornamento dovrebbe far sparire.

Per installare iOS 15.0.2. basta andare su Impostazioni, poi su Generali e infine cliccare su Aggiornamento software. Il consiglio che tende a dare Apple è quello di assicurarsi che il proprio iPhone sia carico almeno al 50% e che sia connesso al Wi-Fi prima di avviare il download e l’installazione dell’aggiornamento.

Va ricordato che Apple ha rilasciato iOS 15 il 20 settembre e poco dopo ha provveduto a rilasciare anche iOS 15.0.1. L’aggiornamento ha eliminato un bug che impediva ai possessori di iPhone di sbloccare i propri dispositivi con Face ID quando si indossa una mascherina. Con iOS 15.0.1, gli utenti che indossano un Apple Watch sbloccato possono procedere allo sblocco dei loro telefoni senza digitare il passcode.

Fonte Phone Arena