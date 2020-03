Apple iOS 14: supporto mouse migliorato e nuovi modelli Smart Keyboard

Con iOS 13 Apple ha aggiunto nelle impostazioni di accessibilità una compatibilità rudimentale con i mouse esterni. Secondo recenti indiscrezioni pare che l’azienda di Cupertino sia pronta ad implementare questo supporto a livello di sistema. Con Apple iOS 14 (iPadOS 14) questa possibilità sarà potenziata. Vi abbiamo già parlato di come in questo 2020 arriverà nel mercato un nuovo iPad Pro da 12 pollici che arriverà a fine marzo con grandi novità nel comparto fotografico, anche se queste non saranno le uniche novità in arrivo nell’azienda di Cupertino.

Apple iOS 14

Grazie al 9to5Mac che è sempre affidabile in merito alle indiscrezioni su Apple abbiamo diverse informazioni in merito all‘aggiornamento iOS 14 (iPadOS 14)

Per quanto riguarda il mouse una delle novità potrebbe essere che il puntatore del mouse potrà scompare automaticamente dopo alcuni secondi di inattività del mouse o del trackpad collegato. Riapparirà quando l’utente toccherà nuovamente il cursore.

Altre funzionalità potranno essere:

Supporto di gesture simili a quelle del Mac. Ad esempio il tap con due dita per effettuare il click sinistro

simili a quelle del Mac. Ad esempio il tap con due dita per effettuare il click sinistro Supporto a diversi puntatori. Il puntatore del mouse cambierà aspetto in base a dove verrà posizionato. Ad esempio si potrà passare da un puntatore a freccia standard a una mano con indice puntato quando si passa sopra i collegamenti.

Secondo le indiscrezioni condivise Apple iOS 14 introdurrà anche due nuovi modelli di Smart Keyboard per iPad.

Le novità porteranno funzionalità che renderanno il trackpad sempre più simile a quello impiegato nei portatili. Sarà presente anche un’impostazione “tocca per fare clic”, dettaglio che ci fa dedurre come il trackpad avrà una sorta di depressione, probabilmente con un qualche tipo di feedback tattile.

Fonte 9to5mac