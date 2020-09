Apple, non solo iPad e orologi: iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 sono ufficiali

Nel corso del consueto evento annuale di settembre, Apple ha annunciato anche il rilascio ufficiale delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi, che comincia proprio oggi, mercoledì 16 settembre. Stiamo ovviamente parlando di iOS 14 ma anche di iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14.

Soffermandoci sulla quattordicesima versione di iOS, possiamo già fornire un elenco di dispositivi compatibili che riceveranno il nuovo aggiornamento di Apple. Il download sarà infatti garantito su tutti i modelli di iPhone presenti nell’elenco di compatibilità di iOS 13, ovvero iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE (2020). Oltre a tutti questi modelli di iPhone, l’aggiornamento iOS sarà compatibile anche con l’iPod touch di settima generazione.

Come annunciato dal gigante di Cupertino, iOS 14 sarà il “più grande aggiornamento mai realizzato per le pagine della schermata Home” e porterà un nuovo spazio per organizzare le app, che prende il nome di App Library. L’aggiornamento iOS porterà anche widget ridisegnati (fin qui una prerogativa di Android, ndr) e una nuova interfaccia per FaceTime, oltre alle chiamate vocali e alle interazioni con Siri. Apple introdurrà anche il supporto Picture-in-Picture con iOS 14.

Inoltre, iOS 14 verrà fornito con un’esperienza Messaggi aggiornata che consentirà all’utente di tenere traccia delle conversazioni preferite. In più, Apple offrirà anche aggiornamenti alle app Mappe, Siri e Safari precaricate

L’aggiornamento di iOS 14 offre inoltre la possibilità di disattivare il monitoraggio in-app. Tuttavia, Apple ha ritardato quella particolare funzione incentrata sulla privacy dopo aver dovuto far fronte ad alcune problematiche evidenziate dagli sviluppatori. La società californiana ha affermato in una dichiarazione che l’obbligo di utilizzare il permesso di tracciamento entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

