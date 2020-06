Apple: iOS 14 potrebbe davvero essere chiamato iPhone OS?

Con l’avvicinarsi del keynote di Apple al WWDC 2020 che comincerà lunedì 22 giugno potremmo vedere un nuovo rebranding del software dell’azienda. Secondo indiscrezioni, infatti, il nuovo sistema operativo non si chiamerà più iOS ma verrà rinominato iPhone OS. Nel caso la notizia si rivelasse vera, iOS 14 molto probabilmente diventerà iPhone OS 14. L’indiscrezione questa volta arriva sempre via Twitter dal noto leaker Jon Prosser. Prosser ha semplicemente twittato “iPhone OS”. iOS 14, il nuovo sistema operativo Apple sarà presentato ufficialmente al prossimo WWDC, anche se non è certo quando arriverà sui nostri dispositivi.

iOS 14 o iPhone OS?

Non sappiamo ancora nulla di ufficiale sul nuovo sistema operativo a parte che potrebbe cambiare il nome. Ma perché Apple doverebbe effettuare questo cambiamento? Forse per dividere ulteriormente il sistema operativo dell’iPhone da iPadOS. IPadOS ha adottato nuove funzionalità per distinguersi da iOS quando è stato rilasciato a settembre 2019. Dal momento che questa perdita è solo un tweet, non possiamo davvero avere alcuna intuizione su come il nuovo sistema OS potrebbe differire da iOS.

iPhone OS. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020

Forse è semplicemente una convenzione di denominazione e, per essere chiari, sarebbe un secondo cambio nome, poiché Apple ha cambiato il nome da iPhone OS a iOS nel giugno 2010. Dopo essere stato per un decennio iOS, ora che il sistema operativo per iPhone e iPad si è diviso sarebbe corretto tornare tornare alla logica del nome iPhone OS. (Ciò tralascerebbe i modelli di iPod Touch, però…). Questo non significa che i sistemi operativi saranno totalmente diversi l’uno dall’altro: una fuga nel mese di febbraio ha suggerito che iOS 14 (o iPhone OS 14) potrebbe ereditare le funzionalità di iPadOS come lo switcher di app.