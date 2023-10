Apple introdurrà i display OLED anche su iPad mini e Air

Apple starebbe valutando la possibilità di introdurre i display OLED su iPad mini e iPad Air a partire dal 2026. E’ quanto riportato dalla società di ricerca tecnologica Omdia.

In un report dettagliato che prevede i piani di acquisto dei pannelli iPad di Apple, Omdia spiega che il 2024 segnerà l’inizio di una transizione verso OLED nella gamma di tablet della Mela. La potenziale transizione all’OLED sui due tablet di fascia media di Apple fa parte della strategia che prevede l’introduzione degli OLED dal 2026 in poi.

Al momento Apple non sembra ancora essersi impegnata a portare la tecnologia di visualizzazione più avanzata sui suoi tablet di fascia media e potrebbe muoversi in base a quella che sarà la risposta del mercato ai primi modelli di iPad Pro dotati di display OLED, il cui lancio è previsto per il prossimo anno. prima di lanciare nuovi pannelli di visualizzazione per ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌.

Il report conferma anche i dettagli sui presunti modelli di iPad Pro con display OLED che dovrebbero essere lanciati il prossimo anno, con i pannelli che dovrebbero essere forniti da LG e Samsung. Secondo quanto affermato da Omdia, la società del CEO Tim Cook sarebbe alla ricerca di più fornitori per i display OLED progettati per l’‌iPad‌.

La previsione è che l’‌iPad Pro‌ di prossima generazione verrà lanciato nel 2024 e sarà il primo importante aggiornamento del prodotto dal 2018: verranno infatti introdotti “cambiamenti fondamentali” che includono display OLED più grandi, il chip M3 e il supporto per un accessorio Magic Keyboard completamente riprogettato.

Omdia ha aggiunto che dopo il lancio dell’iPad‌ di undicesima generazione, Apple potrebbe “migrare gradualmente dagli iPad da 10,2 pollici agli iPad da 10,9 pollici”, lasciando intendere che il modello di nona generazione verrà interrotto.