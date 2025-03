Apple introduce sintesi delle recensioni tramite intelligenza artificiale in iOS 18.4

L’ultimo aggiornamento software di Apple, iOS 18.4, attualmente in fase di test da parte di sviluppatori e beta tester, presenta una novità interessante: l'introduzione di sintesi delle recensioni generate grazie all'intelligenza artificiale. Questo sviluppo, segnalato dal sito americano MacWorld, rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle opinioni degli utenti all'interno dell’App Store.

Sintesi automatica delle recensioni

All'interno della beta 2 di iOS 18.4, Apple ha implementato un sistema che sfrutta modelli linguistici avanzati, noti come Large Language Model . Questi modelli sono programmati per sintetizzare le recensioni degli utenti, selezionando i punti salienti e le informazioni più preziose. I risultati sono presentati come brevi paragrafi che riassumono il feedback positivo e negativo che gli utenti esprimono sulle app. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono ricevere un'idea chiara e concisa sulla percezione di un'app, migliorando l'esperienza di navigazione all'interno dell'App Store.

Apple ha curato attentamente il linguaggio utilizzato nelle sintesi: le descrizioni vengono create per riflettere il pensiero collettivo degli utenti, partendo dalle opinioni più favorevoli fino ad arrivare a quelle critiche. Questo approccio permette di avere una visione equilibrata dell'app e dei servizi chiaramente visibili agli utenti.

Aggiornamenti regolari delle sintesi

Le sintesi generate dall'intelligenza artificiale non rimangono statiche: Apple ha previsto che vengano aggiornate settimanalmente, in modo da riflettere i nuovi feedback in arrivo. Con un semplice tap, gli utenti possono anche segnalare eventuali problemi o aspetti fuori luogo nelle recensioni. Questa interattività favorisce un ambiente in cui gli utenti si sentono coinvolti e parte della comunità, contribuendo all'affidabilità delle informazioni presentate.

Per ora, questa nuova funzione sarà disponibile esclusivamente nell’App Store degli Stati Uniti, riguardando app e giochi che offrono il servizio in inglese. La disponibilità è garantita solo se le applicazioni in questione accumulano un numero sufficiente di recensioni, ma ci sono piani di espansione per includere anche altri paesi entro la fine dell'anno.

Il parallelo con Amazon

L'iniziativa di Apple non è completamente nuova nel panorama tech. Infatti, Amazon ha già adottato metodi simili dal 2023 per analizzare e riassumere le recensioni. L’azienda utilizza strumenti di intelligenza artificiale non solo per la sintesi, ma anche per verificare l'autenticità delle recensioni pubblicate. L’obiettivo di Amazon è garantire che le recensioni siano verificate e genuine, rimuovendo quelle che risultano false.

Quando Amazon identifica recensioni ingannevoli, alcune vengono bloccate o rimosse, e in caso di necessità, l’azienda può adottare misure più severe, come revocare diritti di pubblicazione per determinati utenti o persino intraprendere azioni legali. Per garantire la sicurezza della comunità di recensori, Amazon impiega investigatori formati per esaminare i comportamenti illeciti e identificare eventuali frodi. Nel 2022, l'azienda ha riportato di aver bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette, evidenziando l'impegno nel mantenere la credibilità della sua piattaforma.

Con queste innovazioni, Apple ed Amazon stanno cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con le recensioni online, rendendo queste informazioni più accessibili e trasparenti.