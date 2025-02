Apple interrompe la produzione dell’iPhone 14 e iPhone 14 Plus: ecco le novità

Apple ha ufficialmente interrotto la produzione dei modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, escludendoli dalla sua offerta dopo il lancio del nuovo modello iPhone 16e. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella strategia del colosso tecnologico, che ha presentato le sue nuove linee di smartphone.

L’uscita dei modelli iPhone 14

Presentati nel settembre del 2022, gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus rappresentavano le versioni standard della gamma annuale di Apple, collocate al di sotto dei modelli Pro più avanzati. Questo salto ha portato a una strategia di semplificazione dell’offerta: ora, a seguito di questa decisione, il mercato di Apple è composto principalmente dall’iPhone 16e, dall’iPhone 15 e dalle varianti Plus e Pro.

Nella loro fase finale di vendita, l’iPhone 14 era proposto a 599 dollari, mentre l’iPhone 14 Plus aveva un prezzo di 699 dollari. Queste tariffe rappresentavano già una riduzione rispetto ai costi di lancio originali di 799 e 899 dollari. Questa strategia di pricing è stata evidente nelle recenti scelte di Apple, che ha mostrato la volontà di adattarsi alle fluttuazioni del mercato.

Caratteristiche e prestazioni

L’iPhone 14 si distingueva per il suo display Super Retina XDR da 6.1 pollici, mentre l’iPhone 14 Plus ha introdotto un’opzione da 6.7 pollici, la prima per un modello non Pro di Apple. Una novità notevole rispetto al passato è stata l’eliminazione dell’iPhone mini da 5.4 pollici, scelto al posto di un modello più compatto. Questo suggerisce una crescente preferenza dei consumatori per smartphone di dimensioni più generose.

Entrambi gli smartphone erano equipaggiati con il chip A15 Bionic, già noto dall’iPhone 13, che offriva prestazioni grafiche potenziate grazie a un’unità GPU a 5 core. Tra le caratteristiche innovative introdotte, spiccano la crisi Detection, che sfruttava sensori integrati per rilevare gravi incidenti automobilistici, e il sistema di emergenza SOS via satellite, che permetteva agli utenti di mettersi in contatto con i soccorsi anche al di fuori delle aree coperte da rete cellulare.

Innovazioni nella fotocamera

Il sistema fotografico ha ricevuto un significativo potenziamento con l’introduzione del Photonic Engine, una tecnologia di fotografia computazionale progettata per migliorare le performance in condizioni di scarsa illuminazione su tutte le fotocamere. Inoltre, la fotocamera frontale TrueDepth ha incorporato per la prima volta l’autofocus, migliorando la qualità di selfie e videochiamate.

Queste innovazioni erano emblematiche della continua ricerca di Apple nel settore della fotografia mobile, in particolare in un’era in cui la qualità delle immagini è diventata un fattore cruciale per i consumatori.

Un cambiamento senza precedenti per Apple

È interessante notare che Apple non aveva mai dismesso un modello di iPhone di punta nel corso dell’anno. Ora, con la rimozione dei modelli iPhone 14 dal sito ufficiale, l’offerta non Pro dell'azienda è ristretta all’iPhone 16e, all’iPhone 15, all’iPhone 15 Plus, all’iPhone 16 e all’iPhone 16 Plus. Questa transizione segna una nuova era per il marchio, il quale sembra voler focalizzarsi maggiormente sui modelli più recenti e richiesti dal pubblico.