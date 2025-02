Apple interrompe la firma di iOS 18.2.1: gli utenti non possono più eseguire il downgrade

Apple ha deciso di fermare la firma della versione 18.2.1 di iOS, una mossa che ha conseguenze significative per chi utilizza iPhone e iPad. Dopo solo una settimana dal rilascio della versione 18.3, gli utenti non possono più tornare indietro e installare l'aggiornamento precedente. Questa decisione non solo limita le opzioni disponibili per gli utenti, ma mette anche in evidenza l’importanza di mantenere sempre aggiornato il proprio dispositivo.

La fine della firma per iOS 18.2.1

La versione 18.2.1 di iOS era stata rilasciata il 6 gennaio, contenendo delle "importanti correzioni di bug", anche se Apple non ha specificato quali problemi fossero stati affrontati. A differenza di ciò, l’aggiornamento a iOS 18.3, lanciato il 27 gennaio, porta con sé diverse migliorie alle funzionalità di intelligenza di Apple, oltre a varie patch di sicurezza. Tra queste, una nota correzione riguarda una vulnerabilità di AirPlay, sfruttabile da attaccanti per causare "terminazioni inaspettate del sistema o danneggiamenti alla memoria del processo" tramite una rete locale. Questo e altri problemi di sicurezza dimostrano l'importanza di tenere i dispositivi sempre al passo con gli aggiornamenti più recenti.

Con l'interruzione della firma di iOS 18.2.1, gli utenti che hanno già installato la versione 18.3 e stanno riscontrando difficoltà non hanno la possibilità di tornare a un sistema operativo precedente. Questo accade perché Apple blocca la possibilità di installare versioni del software più vecchie, per evitare che gli utenti possano tornare a versioni vulnerabili, già risolte con i nuovi aggiornamenti.

Perché Apple blocca le versioni precedenti

La politica di Apple di interrompere la firma delle versioni precedenti di iOS è una strategia complessa. Da un lato, essa serve a garantire che gli utenti siano sempre protetti dagli ultimi attacchi e dai problemi di sicurezza, spingendoli ad utilizzare la versione più recente del software. Dall'altro, la cessazione della firma è spesso motivata anche dalla lotta contro il jailbreak, il processo che consente di rimuovere le restrizioni imposte dal sistema operativo originale di Apple. Consentire il downgrade a versioni precedenti potrebbe semplificare ulteriormente il bypass di tali protezioni.

Pertanto, se non avete ancora aggiornato al nuovo iOS 18.3 e volete farlo, basta navigare nelle impostazioni del dispositivo: basta recarsi in Impostazioni > Generale > Aggiornamento Software. In un'epoca in cui le minacce informatiche aumentano, mantenere il proprio dispositivo aggiornato è più importante che mai.