Apple in guai legali: una nuova class action contro le sue politiche dell’App Store

L’industria della tecnologia è ancora una volta sotto i riflettori a causa delle polemiche intorno alle politiche di Apple riguardanti l’App Store. Una nuova causa collettiva è stata presentata oggi, in cui si afferma che Apple ha ostacolato gli sviluppatori che cercavano di utilizzare pagamenti alternativi, applicando fee tali da rendere l’iniziativa economicamente insostenibile. Questo episodio si inserisce in un contesto giuridico in continua evoluzione in cui la compagnia di Cupertino è coinvolta in battaglie legali contro le pratiche considerate anticoncorrenziali.

Il contesto giuridico della causa

La causa segue un’ingiunzione emessa la settimana scorsa dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers, la quale ha vietato a Apple di incassare commissioni o interferire con la possibilità degli sviluppatori di indirizzare i clienti verso metodi di pagamento al di fuori dell’App Store. Questo è un passo significativo, poiché mette in discussione il monopolio esercitato dalla compagnia sulla sua piattaforma. La legge è stata interpretata come un tentativo di ridimensionare il controllo di Apple rispetto agli sviluppatori e ai consumatori.

La società di avvocati Hagens Berman, autrice della causa, ha comunicato che il ricorrente principale è Pure Sweat Basketball Inc., un’azienda che gestisce un’app utilizzata da atleti in tutto il paese per migliorare le loro abilità nel basket. Grazie all’ingiunzione, Pure Sweat avrebbe potuto vendere direttamente le proprie sottoscrizioni attraverso “link-out” sul proprio sito web, evitando così di pagare commissioni ingiustificate ad Apple. Secondo i legali, più di 100.000 sviluppatori di app potrebbero aver subito conseguenze simili, costretti a pagare costi che non avrebbero dovuto sostenere.

Implicazioni per gli sviluppatori di app

La causa di Hagens Berman mette in luce un dato preoccupante: nonostante l’ingiunzione sia vigente da oltre 15 mesi, solo 34 sviluppatori hanno mostrato interesse nel partecipare a questa nuova opportunità di pagamenti alternativi. Questa cifra rappresenta una percentuale alarmante dello 0,025% rispetto ai 136.000 sviluppatori che operano nell’App Store. Ciò solleva interrogativi sull’effettivo impatto delle normative e sulla capacità degli sviluppatori di adattarsi a queste nuove regole.

La battaglia legale potrebbe avere conseguenze significative per gli sviluppatori di applicazioni che si trovano a dover affrontare una realtà in cui le commissioni elevate imposte da Apple limitano la loro capacità di monetizzare i propri prodotti. Eventuali recuperi economici per gli sviluppatori che hanno venduto prodotti digitali tramite l’App Store, a partire dal 16 gennaio 2024, potrebbero trasformarsi in un precedente importante, sfidando le politiche di monopolio dell’azienda.

L’iniziativa di Hagens Berman e le conseguenze per Apple

Hagens Berman è già conosciuta per aver guidato precedenti azioni legali contro Apple riguardo a pratiche anticoncorrenziali nell’App Store. La causa precedente, portata da piccoli sviluppatori, ha condotto la compagnia a implementare diversi cambiamenti nella sua piattaforma e ha dato vita a un Fondo di Assistenza per Sviluppatori Minori come parte di un accordo da 100 milioni di dollari. Questa nuova causa potrebbe dunque rappresentare un altro colpo significativo per Apple, in un periodo in cui l’azienda deve gestire la sua immagine e le relazioni con gli sviluppatori.

A oggi, Apple ha già manifestato disaccordo con la sentenza della settimana scorsa e ha presentato appello. Nonostante ciò, sta rispettando l’ingiunzione e ha aggiornato le Linee Guida dell’App Store per allinearsi ai cambiamenti imposti dal tribunale. L’evoluzione di queste questioni legali è cruciale, poiché potrebbe influenzare non solo la modalità di funzionamento dell’App Store, ma anche il panorama del mercato delle app in generale.

La situazione rimane in continua evoluzione, e gli sviluppatori di app sono invitati a prestare attenzione agli sviluppi di questa causa per capire come potrebbe influenzare le loro attività in futuro.