Apple: il nuovo iPhone pieghevole si avvicina, eliminata la fastidiosa piega dello schermo

La casa di Cupertino sembra finalmente pronta a lanciare il suo atteso iPhone pieghevole. Secondo recenti rapporti, Apple ha compiuto progressi significativi nel ridurre o addirittura eliminare la piega che affligge i dispositivi pieghevoli attuali. Questo passo potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone, dove la competizione è già accesa.

Avanzamenti nella tecnologia dei display

Stando a quanto riportato dalla rivista coreana ETNews, Apple sta ultimando le trattative con i fornitori di componenti per il suo iPhone pieghevole. La scelta dei fornitori è prevista per concludersi entro aprile, segnando un segnale chiaro che la produzione è imminente. Con l'inizio della produzione su larga scala previsto per la seconda metà dell'anno, il lancio di questo attesissimo dispositivo sembra ormai vicino.

Un insider del settore ha rivelato che l'azienda ha preso la decisione di eliminare la piega dello schermo a tutti i costi, senza badare ai costi, proprio per differenziare il proprio prodotto da quelli attualmente presenti sul mercato. Secondo le informazioni, sarebbe stato sviluppato un nuovo materiale capace di rendere invisibile la piega, una problematica che ha afflitto diversi produttori come Samsung e Huawei.

Fornitori chiave e innovazioni

Per il display dell’iPhone pieghevole, Samsung Display potrebbe diventare il fornitore esclusivo degli schermi OLED. Samsung, con la sua esperienza pregressa nella produzione di display pieghevoli, ha iniziato lo sviluppo di uno schermo specificamente per Apple già dallo scorso anno. Questa alleanza potrebbe offrire a Cupertino un vantaggio competitivo significativo, dato che l'azienda coreana è la prima ad aver avviato la produzione di massa di schermi OLED pieghevoli.

Inoltre, Apple potrebbe utilizzare il vetro ultra-sottile fornito da Corning, che è riconosciuto per le sue soluzioni innovative nel settore dei display. Per quanto riguarda il meccanismo di cerniera, sembra che Amphenol, un fornitore già noto per l'approvvigionamento di cerniere per i modelli di MacBook Pro, sia in pole position per fornire la tecnologia necessaria. La scelta dei fornitori strategici sottolinea l'attenzione che Apple riserva alla qualità e all'innovazione dei suoi prodotti.

Tempistiche di lancio e specifiche del prodotto

Analizzando il consueto ciclo di sviluppo dei prodotti di Apple, ETNews stima che il nuovo iPhone pieghevole possa essere lanciato nella seconda metà del 2026. Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato che l'azienda sta concentrando tutti gli sforzi per completare lo sviluppo del suo primo dispositivo pieghevole per il 2026. Questo ha già suscitato l'interesse degli appassionati, poiché altri analisti, come Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, e testate come The Information e The Wall Street Journal, avevano anticipato una possibile uscita verso la fine del 2026 o addirittura all'inizio del 2027.

Secondo fonti provenienti dal leaker cinese Digital Chat Station, il dispositivo potrebbe avere uno schermo esterno di 5.49 pollici e uno schermo interno di 7.74 pollici una volta aperto. Entrambi gli schermi sono descritti come aventi rapporti d’aspetto senza precedenti. Inoltre, lo schermo esterno sembra risultare più corto e più largo rispetto al nuovo Find N5 di Oppo, lanciato globalmente la settimana scorsa, contribuendo a creare attesa attorno alle nuove funzionalità di design dei dispositivi pieghevoli di Apple.