Apple, i prossimi MacBook e iPad avranno un chip da 3nm

Dopo il lancio dei nuovi iPhone 15 in molti tra i fan di Apple si aspettano qualche altra novità da parte del colosso di Cupertino. La Mela, infatti, prevede di rilasciare nuovi MacBook e iPad con chip da 3 nm, che però dovrebbero arrivare ufficialmente solo nel 2024. Tuttavia, come riportato dal famoso analista Ming-Chi Kuo, la domanda per questi nuovi dispositivi potrebbe essere “al di sotto delle aspettative” a causa della “mancanza di fattori di crescita”.

Secondo quanto affermato da Kuo, infatti, la domanda di chip da 3 nm di Apple per il 2024 sarebbe inferiore alle aspettative. Nel 2023 le spedizioni di MacBook e iPad di Apple sono diminuite di circa il 30% e il 22%, ovvero rispettivamente 17 milioni e 48 milioni di unità. Il forte calo è attribuito alla fine della domanda riguardante lo smart working e alla minore attrattiva degli utenti per le nuove specifiche (Apple Silicon e Mini-LED). Guardando al 2024, la domanda di 3 nm di Apple è influenzata negativamente dalla mancanza di fattori di crescita per MacBook e iPad.

Kuo sta praticamente dicendo che la Mela non avrà più i catalizzatori di crescita che ha avuto negli ultimi anni, come l’aumento della domanda di lavoro da casa causato dalla pandemia o la novità caratterizzata da Apple Silicon, che ha spinto molti clienti a sostituire i propri Mac basati su Intel. Tuttavia, proprio perchè le vendite di Mac e iPad sono già diminuite in modo significativo nel 2023, la società del CEO Tim Cook dovrebbe registrare comunque un risultato migliore nel 2024.

Vale anche la pena notare che i prossimi modelli di iPad Pro dovrebbero essere dotati di display OLED, che potrebbe essere un altro importante fattore di crescita per quella linea di prodotti.

Kuo ha recentemente affermato che non si aspetta che Apple rilasci nuovi MacBook o iPad da qui alla fine del 2023, anche se nelle ultime settimane era circolata la voce di un possibile nuovo iPad mini rilasciato entro dicembre. La realtà è che quasi sicuramente Apple aspetterà fino al 2024 per annunciare il chip M3.