Apple rivela che ci sarà un “grande annuncio” entro oggi. Ma forse non si tratta di un prodotto

Tra Apple e Samsung vige una certa rivalità, e non potrebbe essere altrimenti. D’altronde, non sono in pochi a lasciar trapelare sul web che il gigante di Seul abbia deciso di anticipare i tempi in merito al lancio del Galaxy S21 (che verrà ufficializzato domani, ndr) proprio per non lasciare troppo spazio sul mercato agli iPhone 12. Inoltre, tutti ricordano le prese in giro di Samsung in seguito alla scelta dell’azienda californiana di non inserire caricabatterie e auricolari nelle confezioni dei nuovi melafonini, anche se poi la stessa Samsung ha scelto di seguire questa strada.

Proprio per rendere ancora più gustoso questo “scontro”, il programma della CBS “This Morning” ha condiviso sui propri canali social una breve intervista con il CEO di Apple, Tim Cook, riguardante i disordini della scorsa settimana al Congresso degli Stati Uniti, con Cook che afferma come sia “fondamentale che vengano individuati i responsabili”.

Tuttavia, l’intervista era stata programmata non per trattare argomenti riguardanti la politica americana, bensì per consentire a Cook di svelare un “grande annuncio” da parte di Apple, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, proprio a ridosso della presentazione dei Galaxy S21. La CBS assicura che non si tratta di un nuovo prodotto, ma di qualcosa di “più grande”, molto probabilmente di un’importante iniziativa.

Al momento non sono emersi dettagli concreti, anche se sul web gli utenti si sono scatenati nel cercare di capire quale potrebbe essere questo grande annuncio di Apple. Sappiamo bene che per questo 2021 il gigante di Cupertino ha in programma di rilasciare una lunga serie di prodotti, anche molto innovativi, come ad esempio i nuovi Mac con processore Apple Silicon (alcuni modelli sono stati già lanciati a fine 2020, ndr) e anche i nuovi AirPods e le Apple TV migliorate. Non resta che attendere qualche ora per saperne di più.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors