Apple, Google, Samsung: tre eventi in tre giorni, tantissime novità

E’ cominciata una delle settimane più importanti dell’anno sul fronte tecnologico. Oggi, domani e dopodomani sono infatti in programma tre eventi che dovrebbero vedere come protagonisti molti nuovi dispositivi e anche altre novità. Si parte proprio oggi, lunedì 18 ottobre, con l’evento “Unleashed” di Apple, mentre domani sarà la volta del Pixel Fall Launch di Google. La “tre giorni di fuoco” si concluderà il 20 ottobre, con il Galaxy Unpacked Part 2 di Samsung.

Si comincia con l’evento “Unleashed” di Apple

Cosa ci aspetta nell’evento odierno del colosso di Cupertino? Chiariamo subito che la “Mela” non sfrutterà questa vetrina per ufficializzare laptop e PC, ma assisteremo comunque al lancio di una serie di prodotti molto interessanti.

Prima di tutto l’azienda del CEO Tim Cook rivelerà finalmente i nuovi laptop MacBook Pro da 14 e 16 pollici: per la prima volta dal 2016 ad oggi, Apple ha provveduto ad aggiornare il design dei MacBook Pro, equipaggiandoli anche con il processore proprietario M1. In più, nell’evento odierno vedremo anche un nuovo Mac Mini con un design aggiornato e gli AirPods 3. Infine, Apple dovrebbe anche annunciare la versione finale (pubblica) di macOS Monterey.

In realtà, sugli AirPods 3 non si può ancora mettere la mano sul fuoco, almeno non come con i MacBook. Nel caso faranno parte anche loro dell’evento “Unleashed”, vedremo un prodotto che è una sorta di mix tra gli AirPods Pro e il modello “standard” degli AirPods, con steli più corti e probabilmente il sistema di cancellazione attivo del rumore.

19 ottobre: Google presenta i suoi nuovi telefoni

Si è parlato tantissimo in questi ultimi tempi di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che ormai non hanno quasi più segreti. Ebbene sì, i protagonisti principali dell’evento che Google ha in programma per domani – che prende il nome di Pixel Fall Launch – sono proprio i due nuovi telefoni Pixel, che verranno svelati con un design completamente nuovo e un aggiornamento significativo dei sensori della fotocamera, oltre ovviamente ad Android 12 come sistema operativo (che dovrebbe vedere avviata la sua distribuzione proprio domani, ndr).

Ma allora nell’evento di domani BigG rilascerà solo i due nuovi Pixel 6? Probabilmente no. Alcune fonti sostengono infatti che il gigante di Mountain View potrebbe riservarci una bella “sorpresona”: parliamo proprio del Google Pixel Fold, il primo pieghevole di BigG, di cui si parla ormai da molti mesi. Le indiscrezioni più recenti parlavano di un lancio entro la fine del 2021, ma non è detto che Google non possa decidere di annunciarlo già nell’evento di domani.

Infine, non è da escludere che il Pixel Fall Launch sia caratterizzato anche dalla presentazione dei nuovi Pixel Buds e magari anche dei Pixel Watch: lo scopriremo tra 24 ore.

Samsung, tutto pronto per il “Galaxy Unpacked Part 2” del 20 ottobre

Come accennato, l’ultimo grande evento di questa settimana di fuoco è il “Galaxy Unpacked Part 2” di Samsung. Stando al nome scelto da Samsung per questo appuntamento, è facile immaginare possa trattarsi di un seguito dell’evento Unpacked, che ha visto protagonisti i nuovi telefoni pieghevoli dell’azienda sudcoreana, Z Fold 3 e Z Flip 3.

Ecco perché gli esperti del settore sostengono che Samsung non utilizzerà questo evento per presentare nuovi telefoni. Anche in base all’immagine promozionale dell’evento, l’impressione è che la società con sede a Seul sfrutterà questa vetrina per presentare nuove opzioni di colore per la serie Flip. Inoltre, dovremmo assistere anche alla presentazione della One UI 4 basata su Android 12, con animazioni più fluide, nuovi widget e nuove opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente.

Tuttavia, in molti sperano ancora che la data del 20 ottobre sia quella decisiva per la presentazione ufficiale dell’attesissimo Galaxy S21 FE. La “release” di questo prodotto è ormai diventata una specie di telenovela, dato che ogni giorno nuove voci smentiscono quelle precedenti. Ad oggi sembra davvero poco probabile che Samsung possa ufficializzare il Galaxy S21 FE nell’evento di mercoledì, ma mai dire mai.

Fonte Phone Arena