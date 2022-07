Apple, i fornitori già al lavoro sugli iPad OLED di seconda generazione

Il sito coreano The Elec fa sapere che i fornitori di Apple sarebbero già al lavoro sui display per i modelli di iPad OLED di seconda generazione. Sempre stando a quanto riportato dal noto portale, Samsung Display starebbe negoziando i prezzi per le nuove apparecchiature OLED Gen 8.5, progettati per realizzare display OLED per dispositivi come tablet.

Samsung avrebbe quindi in programma di utilizzare questa apparecchiatura per produrre in serie pannelli OLED Gen 8.5 alla fine del 2024 per la versione di seconda generazione dell’‌iPad‌ OLED di Apple.

Nell’ultimo anno abbiamo visto come Apple abbia iniziato a dotare le sue linee ‌iPad‌ e MacBook con display mini-LED: il passaggio ai display OLED pare sia la mossa successiva della Mela.

A differenza dei display mini-LED, i pannelli OLED utilizzano pixel autoemittenti e non richiedono retroilluminazione: in questo modo l’obiettivo è quello di migliorare il rapporto di contrasto e contribuire a una maggiore durata della batteria sui futuri modelli di ‌iPad‌ e MacBook. Apple utilizza già i display OLED per i suoi ultimi iPhone e tutti i modelli di Apple Watch.

I modelli di iPad OLED di prima generazione, costituiti da un iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici, dovrebbero utilizzare display forniti da LG Display e Samsung, utilizzando le linee di produzione OLED Gen 6 già esistenti. Il passaggio ai pannelli OLED Gen 8.5 per la seconda generazione di iPad OLED sarà una scelta più economica per i dispositivi più grandi rispetto all’utilizzo di Gen 6, che risulta migliore per i dispositivi di dimensioni inferiori, come appunto gli smartphone.

I primi modelli OLED ‌iPad‌ dovrebbero essere lanciati nel 2024, pertanto la produzione di massa dovrebbe partire nel 2025. D’altronde, di recente un report prevedeva il lancio del primo MacBook con display OLED nel 2025, anche se molto dipenderà dall’effettivo riscontro dei nuovi modelli ‌iPad Pro‌ OLED da 11 e 12,9 pollici.

Fonte MacRumors