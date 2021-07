Apple introdurrà il Face ID su Mac, iPhone e iPad “entro un paio d’anni”

Apple potrebbe portare la funzionalità Face ID sul Mac entro un “un paio d’anni”. Lo sostiene Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, nella sua newsletter “Power On”. Ma non è tutto, perché è sempre Gurman a suggerire che anche l’iPhone SE e gli iPad non Pro potrebbero ricevere la funzione Face ID.

L’impressione degli esperti del settore è che l’implementazione di Face ID in tutti i suoi principali dispositivi sia l’obiettivo finale dell’azienda con sede a Cupertino. Se fosse stato possibile, Apple avrebbe già bocciato la funzione Touch ID, ma ha dovuto mantenerla sull’iPhone SE e sugli iPad non Pro per ridurre i costi continuando a garantire un certo livello di sicurezza. Sui laptop Mac, invece, gli schermi sono troppo sottili per implementare il sensore di profondità necessario.

Mark Gurman ritiene che una “fotocamera incorporata nello schermo aiuterebbe a differenziare i dispositivi più costosi di Apple eliminando la tacca in alto”. Tuttavia, sia Gurman che un altro affidabile analista come Ming-Chi Kuo ritengono che vedremo questa innovazione solo nel 2022 o comunque nel giro di un paio d’anni.

D’altronde, non è la prima volta che si rincorrono voci su questa idea di Apple. Già nella beta di macOS Big Sur, il noto sito 9to5Mac aveva individuato dei riferimenti alla fotocamera TrueDepth, un aspetto che suggerisce come Apple stia lavorando per portare il riconoscimento facciale su suoi dispositivi. Sempre 9to5Mac ha poi trovato anche una nuova estensione sulla terza beta di macOS Big Sur, con codici destinati a supportare “PearlCamera”: si tratta del nome in codice interno che Apple utilizza per la fotocamera TrueDepth e Face ID.

Codici come “FaceDetect” e “BioCapture” trovati all’interno di questa estensione suggeriscono inoltre come Apple stia preparando macOS in modo tale da far funzionare il sistema operativo con Face ID, poiché questi codici sono simili a quelli utilizzati da iOS.

Fonte 9to5Mac