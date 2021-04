Apple ha programmato un evento per il 20 aprile. La data è stata svelata da… Siri!

Il prossimo 20 aprile ci sarà un evento Apple. L’indiscrezione, stando a quanto riportato dall’autorevole testata MacRumors, proverrebbe nientemeno che da Siri, l’assistente virtuale sviluppato dalla “Mela” che troviamo negli iPhone, negli iPad e nei Mac, oltre che negli Apple Watch e nelle Apple TV.

Siri avrebbe infatti rivelato in anticipo che Apple ha in programma di organizzare un evento per martedì 20 aprile. Un appuntamento, quello della prossima settimana, in cui la società californiana dovrebbe rivelare i nuovi modelli di iPad Pro e forse anche i tanto attesi tracker AirTags.

Basta porre la domanda “Quando è il prossimo evento Apple?” per sentirsi rispondere da ‌Siri‌ in maniera a dir poco dettagliata. “L’evento speciale è martedì 20 aprile, all’Apple Park di Cupertino, in California. Puoi ottenere tutti i dettagli su Apple.com”. Molto probabilmente si tratterà di un evento preregistrato, senza media presenti e ovviamente senza pubblico in rispetto delle rigide norme di contrasto alla pandemia di coronavirus. L’appuntamento dovrebbe essere trasmesso in live streaming sul sito Web di Apple e anche sul canale YouTube del gigante statunitense.

‌Siri‌ non fornisce sempre le informazioni dettagliate, e in alcuni casi rimanda semplicemente al sito Web di Apple per avere maggiori info sugli eventi. Tuttavia, come sottolineato sempre da MacRumors, non è la prima volta che l’assistente vocale si lascia “scappare” dei dettagli sui piani di Apple (era accaduto anche con iPhone, iPad, Mac e HomePod).

Apple in genere invia degli inviti alla stampa per i suoi eventi digitali circa una settimana prima dell’evento effettivo, pertanto possiamo aspettarci che Apple confermi l’evento entro oggi o al massimo domani. Bloomberg ha riferito che Apple prevede di presentare un nuovissimo iPad Pro da 12,9 pollici con la nuova tecnologia di display mini-LED a metà di questo mese: l’impressione è che questo prodotto sarà il protagonista principale dell’evento del 20 aprile.

Fonte MacRumors