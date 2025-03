Apple espande l’uso dell’Adaptive Audio: come personalizzarlo nei recenti AirPods

Con l’aggiornamento a iOS 18, Apple ha migliorato significativamente la funzionalità di Adaptive Audio, inizialmente disponibile solo per gli AirPods Pro 2 e successivamente estesa anche agli AirPods di quarta generazione. Questo strumento non solo mira a semplificare l’esperienza di ascolto, ma consente anche di personalizzarla in base alle esigenze individuali degli utenti. Scopri come questa novità possa aiutarti a scegliere un’unica modalità di ascolto adeguata alle tue necessità quotidiane.

L’introduzione di Adaptive Audio e il suo significato

Adaptive Audio è stato lanciato con iOS 17 e rappresenta un tentativo di Apple di fornire una soluzione versatile per il controllo del suono. Questa funzione combina in modo dinamico la modalità Trasparenza e la Cancellazione Attiva del Rumore, adattandosi alle diverse condizioni ambientali in cui si può trovare l’utente. L’obiettivo è garantire un’esperienza d’ascolto ottimale, che varia in funzione del contesto e delle interazioni: dall’asilo al lavoro, dal treno al parco, il tutto senza la necessità di dover cambiare manualmente le impostazioni.

Tuttavia, ai miei primi tentativi di utilizzo, non ho trovato Adaptive Audio all’altezza delle aspettative. La riduzione del rumore appariva insufficiente e in alcune situazioni preferivo fare affidamento sulla modalità Trasparenza. Tuttavia, voci di corridoio suggerivano che Apple avesse lavorato su aggiornamenti firmware per migliorare la funzione. Di recente, ho deciso di testarlo nuovamente e la differenza era evidente.

Sebbene Adaptive Audio non sia ancora diventato la mia modalità esclusiva, ha sostituito in parte la necessità di utilizzare la Trasparenza, mentre continuo a ricorrere alla Cancellazione Attiva nei contesti più rumorosi. Inoltre, un aggiornamento importante introdotto con iOS 18 potrebbe facilitarmi nella scelta di adottare in modo definitivo questa funzione.

Personalizzazione dell’Adaptive Audio con iOS 18

A settembre, Apple ha introdotto diverse migliorie in iOS 18, tra cui una significativa evoluzione dell’Adaptive Audio. Ora è possibile personalizzare questa funzione affinché consenta un livello di rumore esterno maggiore o minore, in base alle proprie preferenze.

Per modificare le impostazioni dell’Adaptive Audio, segui questi semplici passi:

Indossa i tuoi AirPods Pro 2 o AirPods 4. Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo. Seleziona il menu dedicato agli AirPods, situato near il top dello schermo. Nella sezione Audio, tocca l’opzione ‘Adaptive Audio’. Usa il cursore per regolare le impostazioni in base ai tuoi gusti.

Nella schermata finale, troverai un cursore che ti permette di adattare l’Adaptive Audio secondo le tue necessità. La funzionalità risponde in tempo reale all’ambiente circostante, garantendo una cancellazione o un’attenuazione del rumore esterno.

Sono entusiasta di provare a modificare le impostazioni dell’Adaptive Audio per vedere come si comporta nei vari contesti. La speranza è che queste regolazioni possano consentirmi di rimanere nella modalità Adaptive tutto il giorno senza dover apportare continui cambiamenti.

Hai già utilizzato l’Adaptive Audio sui tuoi AirPods? Condividi la tua esperienza nei commenti.

In sintesi, l’aggiornamento a iOS 18 offre nuove possibilità per chi desidera un’esperienza audio personalizzata con i dispositivi Apple. Grazie all’Adaptive Audio, gli utenti possono sfruttare una tecnologia avanzata per controllare il rumore in modo più efficace e su misura per i loro stili di vita.